Джазмены из Америки и России покорили Актобе

На фото: 6 ноября. Драматический театр им. Ахтанова. Джазмен Чарльз Тернер III – музыкант в третьем поколении.





Квартет Алексея Черемизова из Санкт-Петербурга и Чарльза Тернера III из Нью-Йорка выступил перед актюбинской публикой. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

6 ноября в Актобе выступили Чарльз Тернер III из Нью-Йорка и квартет Алексея Черемизова из Санкт-Петербурга. Публика вызывала джазменов на бис.

6 ноября на концерт в Актюбинский драмтеатр им. Ахтанова пришло много ценителей классического американского джаза. Концерт звучал атмосферно, выступление можно назвать по-настоящему живым, каждый музыкант играл с душой. Актюбинцы не уставали аплодировать, джазменам пришлось выходить на бис.

Виртуоз-пианист Алексей Черемизов полюбил джаз с дет­ства, слушал его еще по «Голосу Америки». На концерте уследить за ловкими пальцами музыканта, танцующими по клавишам, для меня казалось невозможным. Алексей Черемизов закончил музыкальную школу, но при этом отмечает, что джаз важно играть на слух. Джаз-команда Черемизова выступала на самых разных площадках, от ресторанов до цирковой арены.

Кроме того, что Алексей Черемизов талантливый пианист, он отличный организатор. Он работал с Шарон Кларк и Клаудиа Эллиазой из США, Жаном Лу Лоньоном из Франции, Сибель Хосе из Турции и другими.

– Чарльза я услышал в Ютуб, у нас до этого был проект с певицей Клаудиа Эллиазой, – рассказал Алексей Черемизов [на фото]. – Они оба закончили самое знаменитое учебное заведение в Бостоне, которое готовит музыкантов, – колледж Беркли. Я увидел на Ютуб их в одной записи на студенческой, кажется, вечеринке, мне понравилось, это было лет пять назад.

Джазмен Чарльз Тернер III родом из Лос-Анджелеса, пять лет живет в Нью-Йорке. Он закончил музыкальный колледж Беркли в Бостоне. Необычную приставку к имени «Третий» Чарльз получил потому, что его дедушка и отец тоже носят это имя. В их семье он представитель третьего поколения музыкантов, с музыкой связаны и его двоюродные братья и сестры.

– Когда я пою, то являюсь частью этого, – улыбается Чарльз.

Любимый композитор музыканта Кирк Франклин, он исполнитель музыки в стиле госпел. Поиски своего направления привели Чарльза к джазу.

– Когда я был подростком, у меня это хорошо получалось. Это было что-то новое и интересное, я полюбил джаз.

Чарльз Тернер III востребованный артист. Он выступал в Германии, Франции, Испании, России и других странах. Ему приходится часто летать – две недели он был в Сингапуре, четыре дня назад – в Венгрии и так далее.

– Самое сложное – не выступление, а переезды, перелеты. Как-то пришлось выступать после 24-часового перелета.

К обаятельному вокалисту после выступления выстроилась очередь за фото и автографами. Чарльз Тернер III говорил исключительно на английском, но ему удалось найти общий язык с актюбинцами.

– Куда бы я ни поехал, все очень милые и наслаждаются музыкой. Конечно, у всех зрителей свои отличия, но все любят музыку, те, кто приходят насладиться ею, объединены одним духом, радостью.»

За помощь в переводе редакция «Д» благодарит Алексея Черемизова и Ирину Иванову.

Госпел – жанр духовной христианской музыки, появился в XIX веке в США. Различают афроамериканский и евроамериканский госпел. Негритянский отличается живостью, там больше спонтанных реплик, импровизации. В поп-музыке госпел исполняли Рэй Чарльз, Элвис Пресли, Уитни Хьюстон.