Долгов по заработной плате в тубдиспансере уже нет

На сайте газеты «Диапазон» от 21.10.2016 была опубликована статья «Сотрудники тубдиспансера в Актобе жалуются на невыдачу зарплаты». С Актюбинским областным противотуберкулезным диспансером заключен договор на оказание медицинских услуг на сумму 977 279,6 тыс. тенге. В январе месяце произвели предоплату по договору в сумме 210 770,9 тысячи тенге. По актам выполненных работ ежемесячно оплаты произведены в сумме 474 767,7 тысячи тенге (за последние три месяца: июль – 91 924,3 т.тг, август – 81 630,6 т.тг, сентябрь – 79 005,4 т.тг). После внесения изменения в план финансирования в октябре произошла задержка финансирования. Поэтому после изменения плана, после 25 октября этого года будет произведена оплата за оказанные медицинские услуги полностью. Просроченной задолженности перед областным противотуберкулезным диспансером нет. Недопущение кредиторской задолженности по заработной плате, рациональное, целевое использование выделенных бюджетных средств возлагается на первого руководителя Актюбинского областного противотуберкулезного диспансера.