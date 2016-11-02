Долгов по заработной плате в тубдиспансере уже нет

Автор:
Долгов по заработной плате в тубдиспансере уже нет

На сайте газеты «Диапазон» от 21.10.2016 была опубликована статья «Сотрудники тубдиспансера в Актобе жалуются на невыдачу зарплаты». С Актюбинским областным противотуберкулезным диспансером заключен договор на оказание медицинских услуг на сумму 977 279,6 тыс. тенге. В январе месяце произвели предоплату по договору в сумме 210 770,9 тысячи тенге. По актам выполненных работ ежемесячно оплаты произведены в сумме 474 767,7 тысячи тенге (за последние три месяца: июль – 91 924,3 т.тг, август – 81 630,6 т.тг, сентябрь – 79 005,4 т.тг). После внесения изменения в план финансирования в октябре произошла задержка финансирования. Поэтому после изменения плана, после 25 октября этого года будет произведена оплата за оказанные медицинские услуги полностью. Просроченной задолженности перед областным противотуберкулезным диспансером нет. Недопущение кредиторской задолженности по заработной плате, рациональное, целевое использование выделенных бюджетных средств возлагается на первого руководителя Актюбинского областного противотуберкулезного диспансера.

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
02.11.2016, 21:14
  
В Актобе опасны гололёд и ямы с водой
02.11.2016, 19:00
  
Инвалиды к врачу могут пройти вне очереди
02.11.2016, 17:18
  
Роженица выздоровела после клинической смерти и 16 дней комы
31.10.2016, 15:04
  
Стало известно какую зарплату получают игроки ФК "Актобе" 10
31.10.2016, 10:37
  
Эксперты подсчитали среднемесячную зарплату казахстанцев за июль-сентябрь 2
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Актюбинская педагогическая поэма
Сбербанк выставил счёт на 41 млн рублей. Из дореволюционной России
Шыганак Берсиев получал рекордные урожаи, а мы забываем его опыт
Спасибо за организацию похорон сына
Новые столбы есть, а света нет
В Актобе учиться на военных врачей могут только юноши
Инвалиды к врачу могут пройти вне очереди
В садике родители сами чинят стульчики
В Актобе нужны полосы для автобусов и хорошая разметка
Зачем покупать бесплатные лекарства?