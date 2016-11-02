Новые столбы есть, а света нет

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Новые столбы есть, а света нет

На фото: 31 октября. Жилой массив Заречный-3. Со временем здесь будут не только фонарные столбы, но и свет. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Меня волнует проблема освещения по улице Жамбыла. Там находится школа №31, дети ходят в школу по темноте. А это Курмыш, там много частных домов, на дорогах есть ямы и ухабы.

Асия

В жилом массиве Заречный-3 поставили новые столбы, но они не горят, освещения нет. Когда будут подключать уже? Ведь темнеет в зимнее время рано. Или так и будут столбы новые стоять без света?

– Асылбек

ОТВЕТ: – Да, сейчас освещение есть только по улице Асау Барака, установка освещения по улице Жамбыла планируется. По мере выделения средств будет освещение и на этой улице. Касательно жилого массива Заречный-3, где установили новые фонари, идет подготовка к подключению. Сейчас подключение проводится в сельских округах, где также установили новые фонари, скоро очередь дойдет и до Заречного-3, – прокомментировал Хасен Юсупов, главный специалист горотдела ЖКХ.

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