Инвалиды к врачу могут пройти вне очереди

На фото: В городской поликлинике №4 внедрена талонная система для пациентов. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Почему инвалида 1-й группы по зрению не обслуживают вне очереди? Относимся к поликлинике Красный крест, стоим на учете. Нам очень сложно стоять в очереди, а там ведь надо и не только к терапевту попасть.

– Аскар

ОТВЕТ: – Инвалиды первой, второй, третьей групп, а также участники и ветераны Великой Отечественной войны обычно заходят на прием к врачу или к любому другому специалисту без очереди. Это общепринятая практика. А так в нашей поликлинике для пациентов внедрена талонная система. Ко всем докторам, во все кабинеты можно попасть только по талону. И это нам помогает, – ответил Мереке Нуртазин, главврач городской поликлиники №4.