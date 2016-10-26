Через 3 месяца в доме для инвалидов заработал лифт

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Через 3 месяца в доме для инвалидов заработал лифт

На фото: Ул. Маресьева, 4 «З». Этот дом построили для инвалидов со специальным лифтом. Пока он не работал, люди испытывали большие трудности. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Пишу вам от жильцов дома №4 «З» по ул. Маресьева. Это специализированный дом, где живут инвалиды. Хотим поблагодарить работников ТОО «Табыс-Актобе», а именно участка №3, который возглавляет Кутжан Жисов.

Мы уже писали о своем бедственном положении. Целых три месяца мы были заперты в четырех стенах своих квартир. Причина – не работал лифт. Благодаря стараниям коллектива ТОО «Табыс-Актобе» все наладили, и лифт заработал. Спасибо. Если бы во всех КСК сотрудники так относились к своей работе, проблем у людей было бы намного меньше.

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