В семье Казбековых 11 путейцев

В Эмбе живет большая и дружная семья Казбековых. Главе семьи Есмурату скоро 80. Он путеец со стажем. Начинал работать в 55-м году стрелочником в Аккемире, потом был начальником станции.

В 1986 году Есмурата ага наградили медалью за предотвращение крушения товарного состава.

Вместе с супругой Бибизадой они воспитали 7 детей. Кстати, супруга аксакала тоже железнодорожница. И дети Казбековых – 4 дочери и 3 сына, – окончив техникум, работают на железной дороге. Вот такая трудовая династия. У Казбековых 20 внуков и 18 правнуков. Два старших внука пошли работать на железную дорогу.

Дети, внуки и правнуки часто собираются в родительском доме. Они слушают воспоминания старших, учатся у них.