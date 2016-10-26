В семье Казбековых 11 путейцев

Автор:
В семье Казбековых 11 путейцев

В Эмбе живет большая и дружная семья Казбековых. Главе семьи Есмурату скоро 80. Он путеец со стажем. Начинал работать в 55-м году стрелочником в Аккемире, потом был начальником станции.

В 1986 году Есмурата ага наградили медалью за предотвращение крушения товарного состава.

Вместе с супругой Бибизадой они воспитали 7 детей. Кстати, супруга аксакала тоже железнодорожница. И дети Казбековых – 4 дочери и 3 сына, – окончив техникум, работают на железной дороге. Вот такая трудовая династия. У Казбековых 20 внуков и 18 правнуков. Два старших внука пошли работать на железную дорогу.

Дети, внуки и правнуки часто собираются в родительском доме. Они слушают воспоминания старших, учатся у них.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
26.10.2016, 16:18
  
Попугай рассказал хозяйке об измене мужа
14.10.2016, 10:26
  
Семья подозреваемого в изнасиловании 6-летней девочки из Актау уехала из страны
13.10.2016, 17:02
  
Бритни Спирс заявила, что готова стать новой женой Брэда Питта 1
07.10.2016, 15:06
  
Анджелина Джоли сжалилась над Брэдом Питтом 1
07.10.2016, 09:49
  
Валерий Меладзе: У меня жена - казашка
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Через 3 месяца в доме для инвалидов заработал лифт
Как наказать сплетницу и мирно расстаться с зятем, если он требует обратно подарки со сватовства
Актюбинская педагогическая поэма
Собаки могут страдать ожирением
Артисты московской оперетты похвалили актюбинского зрителя
Андрей Ненашев: Большинство песен посвящаю жене
В Актобе выступит джазмен из Нью-Йорка
Геолог с 40-летним стажем получает книгу «Диапазон. 20 лет вместе»
Деньги из ЕНПФ можно снять раньше. Если накопили 8,5 млн тенге
Когда в доме поставят счётчик тепла?