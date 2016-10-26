Как наказать сплетницу и мирно расстаться с зятем, если он требует обратно подарки со сватовства

На вопросы читателей «Диапазона» отвечает практикующий юрист Алёна Дуля.

Имеет ли расписка юридическую силу?

У меня такой вопрос: дальняя родственница попросила взять кредит для нее на большую сумму. Ей его не выдавали, потому что на ней есть еще несколько ранее взятых кредитов. В расписке указано, что я беру кредит на ее нужды, и она обязуется выплачивать ежемесячно определенную сумму. Но на самом деле я кредит не брала, заняла деньги у зятя. Могу ли я обратиться с этой распиской в суд, если она перестанет выплачивать деньги? Ведь я кредит в банке не брала.

– Аноним

ОТВЕТ: – Разумеется, вы можете обратиться с этой распиской в суд. Расписка совершенно действительна. В ней отражены обязательства сторон и соблюдена простая письменная форма сделки.

Сокурсница сочиняет про меня гадости

Моя бывшая одногрупп­ница обсуждает мою личную жизнь. Даже на работе своим коллегам обо мне рассказывает. Я сама живу с парнем 3 года, в декабре планируем сыграть свадьбу. Идет подготовка полным ходом. Она всем рассказывает, что я живу с парнем, не расписавшись, что он не хочет на мне жениться, а я его заставляю. Якобы, что я делала два раза аборт! Встречаю общих знакомых и мне хочется от злости лопнуть, потому что они спрашивают меня обо всем этом. Интересуются, почему он не хочет жениться на мне, почему я не найду другого, раз такое дело, и зачем я делала аборты! Но я уже на третьем месяце беременности и аборты никогда не делала. Я думаю, что она просто завидует мне, но от этого не легче. Могу ли я подать на нее в суд?

– Света

ОТВЕТ: – Статьями 130 и 131 УК РК предусмотрена ответственность за совершение таких уголовных деяний, как оскорбление и клевета. Подразумевается распространение сведений, порочащих честь и достоинство, а также унижение чести и достоинства. Вы можете обратиться в суд с частной жалобой.

Боюсь, что муж заберёт у меня детей

Мы с мужем 4 года не живем вместе, но официально не разводились. Я работаю, не пью, не курю. Живу у родителей. Может ли муж отсудить у меня детей? Им 7 и 9 лет.

– Аноним

ОТВЕТ: – Ваш муж может инициировать судебное разбирательство об определении места жительства детей по его месту жительства. Вопрос рассмотрят по существу. Приоритетом служат интересы детей. Также учитываются возможности родителей. Чаще всего, рассматривая подобные вопросы, при отсутствии оснований для ограничения родительских прав место жительства детей определяется по месту жительства матери.

Продавец оскорбляет мою 7-летнюю дочь

Продавец магазинчика, что находится около дома, оскорбила мою дочь. Ей всего 7 лет. Я отправила ее за хлебом. Когда дочка протягивала ей деньги за хлеб, уронила их на пол, а те закатились под витрину. Продавщица назвала ее тупым ребенком. И это уже не в первый раз. Как на это повлиять? Один раз я сама услышала, как она оскорбляет моего ребенка.

– Улболсын

ОТВЕТ: – Разумеется, можно и нужно пресекать все попытки оскорбления. Тем более ребенок несовершеннолетний. Статья 131 УК РК предусматривает ответственность за такие деяния. Вы, как законный представитель несовершеннолетнего, можете обратиться как к участковому инспектору, так и в суд с соответствующим заявлением.

Жених дочери требует подарки обратно

Дочь после сватовства стала жить с женихом. Они жили всего две недели, когда я узнала, что он ее попрекает во всем и материт. Месяц назад он выгнал ее на улицу. Теперь требует подарки, подаренные на сватовстве, и деньги обратно. Но ведь я тоже дарила украшения, накрывала на стол. Как мне можно с этим разобраться? Есть ли какой-то законный выход?

ОТВЕТ: – В данном случае между сторонами совершен договор дарения, простая устная форма при этом допускается. В ГК РК предусмотрен ряд оснований для отмены договора дарения. Они достаточно серьезны и в большей степени связаны с уголовными правонарушениями одаряемого. Также кодексом предусмотрено ограничение отказа от договора дарения и запрет на отмену дарения в случае, если стоимость подарка не превышает 10 МРП. »