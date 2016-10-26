Артисты московской оперетты похвалили актюбинского зрителя

На фото: 22 октября. Драмтеатр им. Ахтанова. Заслуженная артистка России Анна Долгова сыграла главную героиню спектакля «Марица» венгерского композитора Имре Кальмана. || Фото Владимира ЗОБЕНКО
22 октября в Актобе артисты Московского театра оперетты сыграли спектакль «Марица». Артисты отметили казахстанского зрителя как необыкновенно воспитанного.
22 октября в Актюбинском драмтеатре прошел спектакль «Марица» Имре Кальмана от артистов Московского государственного академического театра оперетты. Посмотреть на историю любви и послушать живые голоса московских артистов собрался полный зал. Зрители сидели даже на дополнительных стульях. Артистов несколько раз вызывали на поклон, дарили цветы и даже сувениры.
Благородного молодого графа Тасилло играл солист театра оперетты, симфонических и военных оркестров Пётр Кокорев.
– Свою работу нужно любить, кем бы ты ни был. Если ты любишь свою работу, зрители это видят, если не любишь – это так чувствуется каждым зрителем. Это в любом деле. Вот у вас в Актобе и Уральске вкусный хлеб, пекут его каким-то особенным, а у нас хлеб в магазине обыкновенный. В своем деле докой надо быть, больше ничего не надо.
Главную героиню оперетты, состоятельную владелицу поместья Марицу, сыграла заслуженная артистка России Анна Долгова.
– Мне нравится «Марица», наверное, из всех спектаклей он нравится мне больше всех, – поделилась артистка.
Анна Долгова влюбилась в искусство оперетты с детства. Работа приносит ей радость и массу приятных эмоций.
– В оперетту приходят те, кто хоть раз видел Лилию Амарфий, Светлану Варгузову, Юрия Веденеева. Увидел жанр, сочетающий в себе драматическое, вокальное и танцевальное искусство. Он объемлет все. Здесь можно показать все, что ты умеешь, научиться всему, чего не умеешь. Поэтому тот, кто увидел оперетту, полюбит ее и будет рад, если в ней окажется.
Артистка Анна Долгова поделилась, что оперетта востребована зрителями, хотя молодежь мало знакома с жанром, часто сравнивает ее с мюзиклом.
– Оперетта – это не мюзикл, это более глубокое, – считает актриса. – В оперетте нет драм, все заканчивается хорошо, все в итоге женятся и живут счастливо. Очень благодарный жанр, особенно для женщин.
Несмотря на частые звонки мобильных телефонов в зале, артисты оперетты Петр Кокорев и Анна Долгова отметили казахстанского зрителя как необыкновенно воспитанного.
– Такое ощущение, что воспитываются все на классике, хлопают на выходе, на уходе любого артиста, – поделилась Анна Долгова. – У вас умеют правильно воспринимать спектакль, здесь отмечают каждый номер. Это дорогого стоит.
Московские артисты привезли с собой декорации и несколько раз за спектакль меняли наряды. Анна Долгова заверила, что каких-то особенных секретов, чтобы эффектно выглядеть, у нее нет.
– Пытаемся успеть все, выспаться, вовремя правильно покушать и попить. Специальных секретов нет. Главное – успеть все. Сегодня мы проехали 6 часов, приехали за 2 часа до спектакля. Хорошо выглядеть нам помог прием здесь.
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