Андрей Ненашев: Большинство песен посвящаю жене

На фото: Одной из форм обмена эмоциями для «навигаторов» являются встречи с публикой в небольших помещениях, так называемых «квартирниках». Камерные выступления прошли в Актобе в областном музее искусств и в Москве в легендарной квартире Сергея Добрера. || Фото предоставлено А.НЕНАШЕВЫМ
Осенью актюбинская рок-группа «Навигатор» выпустила свой второй альбом. Комментируя каждую песню нового диска «Дыхание лета», Андрей Ненашев, главный рулевой «Навигатора», поведал, как рождался проект.
Осколки неба
– В который раз убеждаюсь, что в жизни многое предначертано. Каждый встречающийся на нашем пути является учителем. Все, что происходит вокруг нас, дает уроки, и это дело каждого – замечать и усваивать. Очередным учителем на моем пути стал писатель Юлий Буркин, автор книги «Осколки неба», случайно попавшейся мне на глаза. Взяв ее в руки, я прочитал название своей новой песни, первой особенностью которой стала очередность сочинения – «имя» родилось раньше «детища». Отложив книгу, не читая, взяв в руки гитару, сложились мелодия и текст. Альбом мы записывали зимой, на только что открывшейся студии, где еще не был решен вопрос с отоплением. Инструментальные партии сыграли легко, а вот вокал записывать, глотая холодный воздух, когда горло обмотано теплым шарфом, оказалось рискованным для здоровья. Я спел эту песню, как никогда, спокойно, без напряжения, а моя замерзшая жена исполнила холодно, тревожно. Хотя планировалось наоборот.
Мой маленький Будда
– Однажды утром мой маленький сын, проснувшись, неожиданно, отчетливо и протяжно произнес: «Будда». Устами младенца глаголет истина. Припев песни был готов. Как раз к тому дню подоспел совет, что для осознания момента здесь и сейчас нужно понюхать свою ладонь. А вот появления куплетов пришлось ждать долго, почти 40 дней, что для меня несвойственно, обычно песни пишу в два счета, за один присест весь текст, а на следующий день редактирование. Но вот и у меня появилась песня исключение из собственных правил. Еще эта песня исключительна в том, что не исполнялась, не обкатывалась на концертах, то есть ее аранжировали в момент записи. Гитарные партии тоже были сыграны с листа. В припеве песни мне нравится, как звучат караталы (индийский ударный музыкальный инструмент), любезно предоставленные Ларисой Шомко. А в финале мне подпевает Вадим Курылёв (рок-музыкант, в прошлом участник группы «ДДТ»), как раз в день записи он гостил в нашем городе, и я не мог не воспользоваться случаем и пригласил помочь музыканта, который являлся образцом для подражания в годы моей юности.
Про счастье
– Счастье многолико. Его определение каждый озвучивает по-разному на каждом этапе своего становления. И приходит осознание, что счастье не гремит, оно любит тишину и спокойствие. Уже записав песню, узнал, что это не только мои слова, что «счастье – это когда все дома» звучит в нескольких советских мультфильмах. А абсолютно счастлив тот, у кого еще и с головой все в порядке, о чем и говорю двусмысленно: «это счастье, когда у тебя все дома». На записи мы спели этот припев, разложив на голоса, как это делали The Beatles. Отдельно хотел выделить соло на мандолине, которое придумал и сыграл Игорь Кулагин.
Песня нового дня
– Из девяти песен альбома эта была написана первой. С нее началась реставрация группы «Навигатор», которая пребывала в разобранном состоянии после испытания записью первого альбома «О смыслах». К моменту записи второго диска наш звукорежиссер Андрей Садаев собрал свою студию звукозаписи. Так вот, в первые недели года я, пережив этап метаний в поиске нового звука и формы выражения своих мыслей, пришел к выводу, что от себя не убежать – основой группы является песня под гитару. И в тот же час песня написалась, написалась по-новому легко, вылилась за раз, на одном дыхании. Она, как и большинство моих песен, посвящается моей жене. Специально на запись наш друг Денис Пошелюзный привез из Москвы eclipse drum (экзотический ударный музыкальный инструмент). Я попытался аккуратно на нем сыграть, вплетаясь в партию калимбы. Получилось интересно.
Дорога
– В жизни каждого расстилаются разные дороги: ровная освещенная, с указателями и разметкой, а бывает, что едешь в темноте, не зная, где поворот. В любом случае дорога интересна тем, что ты не стоишь на месте. А самая лучшая дорога та, которая ведет домой. Песня на двух аккордах, извечный ля-минор, классика жанра. О дороге, как и о любви, поют все! В песне главной музыкальной темой является риф на скрипке, автор которого Сергей Примаков, наш ударник, в этом альбоме он талантливо развернулся в игре на перкуссии. Удачно вписалась в общую тему калимба (африканский музыкальный инструмент), да и вообще по музыкальной палитре одна из самых сбалансированных песен. Здесь и два соло-гитариста, и рояль, и сэмпл поезда, и трехголосый бэк-вокал, и ритм-гитара. Одного одеяла хватило на всех.
Про лето
– Песня была написана первого февраля, в доказательство, что о лете мы грезим зимой, вспоминаем осенью и торопим его приход весной. Простой текст, наивная мелодия, легкий припев. Песня танцевальная, чей характер задает Саша Перекоренко своим гитарным рифом. На запись был приглашен Виталий Ширко, преподаватель музыки в средней школе, который сыграл на баяне. Вот такая, блин, вечная молодость!
Советская
– Первоначально строк в этой песне было гораздо больше. Но по просьбе старших товарищей текст сократили, оставив длительность песни в шести с половиной минутах. Не могу сказать, почему появилась эта песня, наверное, кто-то должен был об этом спеть сегодня, на волне всеобщей ностальгии по СССР. Хотя для меня песня началась с одной фразы из книги Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков» – «давай ничего не делать сейчас», а дальше я просто записывал свои воспоминания, следуя примеру Боба Дилана в написании длинных песен-рассказов. На записи стоит отметить партию пионерского горна, которую сыграл на трубе Жанболат Дусипов.
Последний день лета
– Единственная песня, написанная летом, в середине июля. Отражены в ней разные события разных времен: и гибель Виктора Цоя, для которого последний день лета был 15-го августа, и проникновенные сюжеты из озаряющей «Вино из одуванчиков», и личное, и впечатление от встречи со старым другом, с которым не виделись давно. А припев – это тихое, сердечное обращение к небесам. Партией скрипки Рины Подкуровой удалось воспроизвести плач, мольбу и переживание за родных людей. Мы, живые, вспоминаем о помощи свыше, лишь когда теряем, и, жалуясь на судьбу, начинаем просить, при этом ежедневно забывая благодарить за то, что есть.
Мы уже пришли
– Однажды в апреле позвонил Левон Тертерян с предложением собраться и поиграть музыку. У него были джембе (западноафриканский барабан) и диджериду (музыкальный духовой инструмент аборигенов Австралии). Впятером, общаясь с помощью инструментов, в моих руках сложились аккорды к новой песне. На тот момент я этого еще не знал. Как не знал, что главные слова начали складываться еще раньше, в марте на концерте Бориса Гребенщикова, который между песнями рассказал притчу про монахов, которые уже пришли. Не знал до 31-го мая. В этот день, рано утром, как-то по-особенному удивляясь и радуясь обычным вещам, происходящим вокруг, написались первые строчки, а к вечеру была готова песня, и пазл сложился. На записи, помимо джембе и диджериду, мы использовали индийские караталы и мриданга. Дорогу им в песне открывает бас-гитара Ильи Шокурова, для которого запись этого альбома – первый опыт студийной работы, где он еще раз подтвердил свою надежную натуру. Также, уже традиционно в последний трек пластинки были записаны литавры, в этот раз, как гром среди ясного неба, на них профессионально сыграл Нуржан Есекеев. Финальная песня альбома не ставит точку, она звучит как многоточие…
Послушать альбом «Дыхание лета» можно ЗДЕСЬ.
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