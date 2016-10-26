В Актобе выступит джазмен из Нью-Йорка

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В Актобе выступит джазмен из Нью-Йорка

5 ноября в драматическом театре выступят джазмен из Нью-Йорка Чарльз Тернер III с квартетом Алексея Черемизова из Санкт-Петербурга.

Джазмен Чарльз Тернер III родом из Лос-Анджелеса, учился в музыкальном колледже Беркли в Бостоне. Он выступал в «Карнеги Холле», в Германии, Франции, Испании, России и других странах. В 2009 году Чарльз Тернер III стал финалистом на джазовом фестивале в Швейцарии.

– В Актобе много ценителей джазовой музыки. В нашем городе проходили фестивали, нас даже называли второй столицей джаза в Казахстане. Хочется возродить традиции в Актобе, – рассказал организатор концерта Есенгельды Дуйсенбаев. – Чарльз Тернер III востребованный джазмен, исполнитель в стиле истинного американского джаза. Алексей Черемизов – один из самых известных джазменов России и даже за ее пределами. Он сам джазовый пианист-виртуоз и организатор гастролей известных джазовых исполнителей.

Концерт пройдет 5 ноября, начало в 18:30.

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