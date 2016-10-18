Добро пожаловаться

Кто урезал пособия инвалидам

– Я инвалид 3-й группы, получаю пенсию 23 170 тенге, живу в Кумсае. Раньше в год получал 36 тысяч тенге льготных. Сейчас в октябре дали всего 30 тысяч. Почему на 6 тысяч меньше? И еще: почему нам не платят проездные? Говорили же, что инвалидам отменят льготы на проезд в общественном транспорте, но будет единоразовая выплата.

– Ринат Забиров , Мугалжарский район

ОТВЕТ: – Когда социальную помощь платили ежемесячно по 3 тысячи тенге, инвалиды получали в год 36 тысяч. Но затем правительство постановило, чтобы местные представительные органы сами определяли размер и порядок выплаты этой соцпомощи. И Мугалжар­ский маслихат принял решение с 1 января 2014 года выплачивать соцпомощь раз в год в размере 30 тысяч тенге. Что касается проездных в общественном транспорте, в Мугалжарском районе их не оплачивают, – объяснила завсектором Мугалжарского райотдела занятости и соцпрограмм Аксулу Жубаназарова.

Дети идут из школы в темноте

– Почему в сквере между 17-й и 39-й школами до сих пор нет освещения? Детям приходится возвращаться из школы в темноте.

– Анастасия Сергеевна

ОТВЕТ: – Мы подали заявку в ТОО «Энергосистема» на присоединение электролинии в этом районе к городским сетям. После того как получим технические условия, линию подключат, установят фонари, – ответили в горотделе ЖКХ.

Дорогу в Жилянке отремонтируют до конца года

– Будут ли асфальтировать дорогу по улице Центральной в Жилянке. Обещали до конца года, но ремонта нет.

– Татьяна

ОТВЕТ: – Улицу Центральную отремонтируют полностью. Сейчас завозят бордюры, закупают асфальт. Ремонт закончат в ноябре. Сейчас работники заняты на другом участке, ремонт ведется не только на этой улице, – заверил аким Каргалинского сельского округа Алмаз Алимбаев.

ГЦВП переехал в район «Табыса» для удобства населения

– Почему ГЦВП из центра города перенесли на окраину? Пожилым людям очень тяжело. Как теперь туда добраться?

– Любовь Николаевна

ОТВЕТ: – Прежнее здание, находившееся в районе ДСК, не соответствовало требованиям. Зал маленький, поэтому было сложно организовать электронную очередь, принять людей. Новое здание теперь в районе рынка «Табыс». Там находятся областной и городской филиалы ГЦВП, организована электронная очередь, есть просторный зал ожидания, обслуживают всех на первом этаже. До правительства для граждан, как теперь называется ГЦВП, ездят маршруты №№ 21, 7 и 20. Остановки «Ходовка», «Заводской отдел полиции» или «Трансэнерго», – ответил Бахытбек Ильясов, замдиректора департамента межведомственного расчетного центра соцвыплат при правительстве для граждан.

Подключат ли газ до холодов

– Месяц назад сдала специалистам АО «КазТрансгаз Аймак» документы и заявление на подключение жилого дома к газу. Недавно сообщили, что документы затерялись. Специалисты не приходили. Уже холода пошли. Когда подключат?

– Мария Бондаренко, Комсомол

ОТВЕТ: – Выяснилось, что от Марии Бондаренко нет заявления, – ответили в актюбинском филиале АО «Казтрансгаз Аймак», – возможно, не были сданы документы, подтверждающие кто собственник жилья. 10 октября наши специалисты выехали по адресу, чтобы принять повторное заявление, составили эскиз. В ближайшее время подготовят техусловия, далее в кратчайшие сроки будет подготовлен проект и проведены строительно-монтажные работы с врезкой и пуском газа.

В четверг, 27 октября, с 14.00 до 16.00 ваши жалобы будет принимать Наталья Макеенко по телефону: 56-43-43.