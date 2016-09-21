Как защитить женщин и детей от насилия?

На фото: Жибек Мусинову изнасиловали 4 мужчин. Женщина не побоялась открыто рассказать о том, как это случилось. || Скриншот с КТК

Сергей, заводчанин: « Люди, которые издеваются над женщинами и детьми, они либо психи, тогда их надо лечить, либо наркоманы. В наши дни не знали, что такое наркотики, а сейчас можно купить таблетки в любой аптеке и приготовить самим. Нужно бороться с наркоманией». Диана, студентка: « В наши дни много людей с психическими расстройствами. Их надо лечить. А насильников мало просто поймать и посадить, нужно научиться выявлять таких людей до того, как они что-то натворят, работать на профилактику, а женщинам не нужно бояться обращаться в полицию». Коля: « У нас многие не знают своих прав, это женщин касается тоже. Нашим депутатам надо работать над тем, чтобы женщины были защищены законодательно, знали о своих правах. Например в Корее. Там детей в садике по картинкам учат, что такое насилие и как от него защититься». Ляззат, студентка: « Если говорить о насилии в семье, то многие женщины из уважения к мужу не сообщают о нем в полицию. А как защититься от насильников на улице? Наверное, самый лучший способ – не ходить одной, всегда быть с провожающими». Лена, домохозяйка: « Сейчас время такое, неустроенность. Из-за безработицы у многих слишком много свободного времени, которое не знают, как потратить. Многие проблемы происходят из-за этого. Нормальный человек, у которого есть работа, стабильность какая-то, на преступление не пойдет». Салават, врач: « Тех, кто насилует детей, просто кастрировать надо. Я думаю, больше насилия не стало, просто сейчас все на виду, в СМИ освещают, в соцсетях. Но сами простые люди это не искоренят, нужно чтобы власти боролись. Если введут смертную казнь, преступлений станет меньше». Мадина, домохозяйка: « Насилия стало больше из-за Интернета, из-за соцсетей. Все доступно, все можно прочитать, увидеть, прослушать, а потом попробовать. Я бы сразу казнила тех людей, которые поднимают руку на женщин и детей. С насилием мириться нельзя. Только жесткие законы». Гаухар, сотрудник банка: « У нас менталитет такой, женщины не привыкли в открытую защищать свои права. Нужно в стране больше открывать центров по поддержке женщин, чтобы там консультировали, психологи помогали жертвам насилия. Такой центр открывает Баян Есентаева». Рустем, экономист: « Нужно работать по всем направлениям. Ужесточать наказание, чтобы думали, прежде чем пойти на преступление. Сделать безопасней улицы, видеокамер больше. Контролировать Интернет, блокировать опасные сайты. И объяснять женщинам, что скрывать нельзя факты насилия». Улжан, студентка: « Тех, кто убивает, насилует детей, надо пожизненно сажать либо к смертной казни приговаривать. Они же, как террористы опасны. Я в общаге живу, мы сами боимся одни ходить по вечерам. С собой для защиты ничего не ношу». Жасулан: « Тех, которые убивают и насилуют женщин и детей, надо сразу казнить, никаких примирений, никаких поблажек, не давать им откупаться. Такие преступления были всегда и скрывать это не надо. Иначе они будут продолжаться. Сейчась одного расстрелять, другие уже будут думать» Виталий Николаевич, пенсионер: « Нужна в наши дни дисциплина. Чтобы человек знал: натворил – накажут, договориться нельзя. Все идет от распущенности, много свободы дали, ее нужно ограничить. Нужно, чтобы правоохранители лучше работали, а сейчас полиция другими делами занята». Ирина, строитель: « Нужно с детства все начинать, все от воспитания зависит. Если у сына папа настоящий мужчина, во всем пример, может защитить себя и близких, он и сам вырастет, и станет таким же. Он не поднимет руку на женщину и ребенка. Все закладывается в семье». . Нурлан: « Полиции нужно помогать. Нужны как в советское время добровольные дружины, ходили бы во дворах. Безработной молодежи много сейчас, копейку какую платили бы им и за порядком следили, и сами при деле были. А то сидят во дворах и алкоголем травятся». Абзал, интерн: « Нужно, чтобы снова разделили полицию. Полицейские во дворах пусть ходят, гаишники за дорогами пусть следят. Раньше ППС-ники везде ходили, можно было чувствовать себя в безопасности. Сейчас все следят за машинами, а во дворах никого нет, только в центре». Жанна, нефтяник: « В первую очередь нужно себя беречь, не ходить по ночам на улице. И за детьми следить. У меня детям 13 и 16 лет, после 6 вечера они уже дома, в городе опасно. Много работы сейчас у психологов и психотерапевтов, они должны выявлять потенциальных преступников».

По Казахстану прокатилась волна насилия против женщин и детей

Активисты предлагают запретить насильникам примиряться со своими жертвами и отменить мораторий на смертную казнь.

В городе Есик Алматинской области 4 мужчин подстерегли девушку на выходе из кафе, затащили в машину и изнасиловали. В Актау 20 августа неизвестный похитил и изнасиловал 6-летнюю малышку. Истекающего кровью ребенка нашли на улице в районе поселка Приморский. Сейчас она в состоянии тяжелой комы в больнице. В Астане военнослужащий-контрактник познакомился с женщиной в кафе, ночью провожал ее домой, во дворе они поссорились. Военный ударил ее кулаком в лицо и ушел. В бессознательном состоянии ее обнаружил супруг около теплотрассы, женщина умерла от травм в больнице. На прошлой неделе в Алге мужчина проник через окно в соседний дом, изнасиловал 16-летнюю девушку и задушил ее. Еще одним резонансным преступлением стало групповое изнасилование осужденной в колонии Алматинскй области, в результате которого она родила дочь.

Казахстанка Дина Смаилова запустила в Казахстане национальное движение против сексуального насилия «Немолчи.кз». Женщина публично заявила, что 27 лет назад была изнасилована, и все это время боялась об этом рассказать. За считанные дни под хэштегом «Немолчи.кз» в Сети появились тысячи подобных историй.

– Я вижу, что мы изменили сознание общества, – уверена Дина Смаилова. – И в первое время мужчины были тихие, испуганные, притихшие. А сейчас пошла огромная волна поддержки от мужчин.

Общественные активисты предлагают убрать из УК понятие примирение сторон в делах об изнасилованиях.

– 70% насильников сейчас разгуливают на свободе, потому что у них нашлись деньги, и они смогли договориться с жертвой, – уверена Дина Смаилова.

– Сейчас в УК Казахстана написано, что в случае изнасилования несовершеннолетней примирение сторон невозможно. Но если жертва старше – там по-другому, – отмечает Асылбек Смагулов, депутат мажилиса. – Но чтобы убрать слово «примирение» из соответствующей статьи, сначала надо провести широкое обсуждение этой поправки.

Многие казахстанцы выступают за отмену моратория на смертную казнь, применять ее предлагают к террористам, педофилам. На этот счет высказался председатель Верховного суда Кайрат Мами.

– Я не уверен, что применение смертной казни снимет все эти вопросы, все эти проблемы, не остановит их. Они совершают преступления не из-за того, что знают, что им не грозит лишение жизни. Они либо совершают такие преступления по глубокому заблуждению, либо считают, что они не будут нести за это наказание, скроются от суда и от следствия. »

– По материалам www.tengrinews.kz, www.nur.kz, www.lada.kz, www.currenttime.tv, www.meta.kz