Оскорбляют по СМС? Юрист подскажет, что делать

Что будет, если не поменяете документы после смены фамилии? Что делать, если бывший муж переезжает в другую страну, а алименты он так и не заплатил? На юридические вопросы читателей газеты «Диапазон» отвечает практикующий юрист Алёна Дуля.

Дочь меняет фамилию, но отказывается менять удостоверение личности

– Моя дочь собирается выходить замуж, но говорит, что менять удостоверение необязательно. Хотя фамилию мужа брать собирается. Я ей говорю, что за такое могут и наказать. Ей 20 лет, будущему зятю 19 лет. Они еще дети, но совсем меня не слушаются. Подскажите, пожалуйста, будет ли за это штраф? И что еще нужно менять, чтобы не оштрафовали ее? Домовую, трудовую?

– Зоя Александровна

ОТВЕТ: – При изменении фамилии супруги в связи с заключением брака удостоверение личности подлежит замене. Ст. 492 КоАП РК предусматривает ответственность за проживание на территории республики по недействительному удостоверению личности в виде предупреждения и штрафа в размере 10 МРП. Однако четко определенного срока для замены удостоверения законом не предусмотрено. Это означает, что срок должен быть разумным. Замене подлежат также: водительское удостоверение, технический паспорт на автомобиль, паспорт гражданина и другие документы, которые удостоверяют те или иные права гражданина и/или его личность. Диплом об образовании, свидетельство о рождении, разумеется, замене не подлежат.

Оскорбляют по СМС. Что делать?

– Два месяца подряд ко мне приходят СМС оскорбительного характера. Обзывают и ругают матом. Я уже и на игнор поставила, но пишут и через другие номера. Когда я звоню, никто трубку не берет. Не отвечают. На вопросы о том, кто пишет все эти гадости, тоже ответа так и не дождалась. Могу ли я возбудить дело? Как мне быть?

– Аноним

ОТВЕТ: – Вам следует обратиться с заявлением в правоохранительные органы. СМС необходимо сохранять как доказательство. По вашему заявлению будет возбуждено дело, которое будет расследовано. В ходе расследования будут выявлять лицо, нанесшее вам оскорбления. После установления личности нарушителя вы сможете предъявить претензии о возмещении морального вреда. Сам нарушитель будет подвержен наказанию в соответствии с квалификацией нарушения.

Жил с бабушкой, дедушкой и остался без жилья

– Я воспитывался у бабушки с дедушкой с 3-х лет. Родители живут отдельно. Сейчас мне 22 года, бабушка с дедушкой болеют, и к нам чаще стали приходить другие их дети. Как бы с уходом и вниманием к старикам. Я прописан в одном из домов моих родственников, своего жилья у меня нет. Теперь я вижу, что меня потихоньку выталкивают, а бабушка с дедушкой переписали свое жилье на одного из своих сыновей. Меня оставили за бортом. Скажите, а есть ли закон, который поможет мне взять свой уголок от дома, в котором я жил такое долгое время? И что нужно для этого? Я слышал, что если живешь в доме больше 8 лет, то имеешь право на свою часть.

– Аноним

ОТВЕТ: – К сожалению для вас, такого закона нет. Сам по себе факт проживания не дает прав на собственность. Отчуждение дома уже произошло, оно вполне правомерно. Однако любую сделку можно оспорить в суде. Если у вас имеются серьезные основания, то можете обратиться в суд и попытаться таким путем заявить свои требования.

Муж переезжает на ПМЖ в Канаду, а алиментов так и нет

– Я с криками развелась со своим бывшим мужем. У нас один ребенок несовершеннолетний. Но при разводе на алименты не подавала. Уже три года не получаю от него никакой помощи, дочка при мне, к отцу не хочет. Он даже не звонит ей, но живет по соседству через дом. Недавно услышала, что он собирается переезжать в Канаду. Могут ли его выпустить при том, что у него осталась тут дочь? Или мне нужно заявление написать? А могу ли я подать сейчас на алименты и взыскать с него долги за эти годы?

– Алена

ОТВЕТ: – Запретить бывшему супругу сменить место жительства вы не можете. Сейчас и до совершеннолетия возможность обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов не утрачена. Алименты присуждаются с момента направления заявления в суд. Далее вам выдается исполнительный лист, который вы направляете судебному исполнителю. В случае уклонения от исполнения решения суда судебным исполнителем в качестве меры воздействия на должника может быть наложен запрет на выезд за пределы РК. »

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