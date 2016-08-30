«У нас не было грамотных тренеров». Что говорят ветераны спорта об успехе Харки

Первый тренер бронзового олимпийца Фархада Харки и ветеран тяжёлой атлетики рассказали, почему до Олимпиады актюбинцы не знали о будущем призёре и почему в Рио не поехали коренные актюбинские штангисты.

– Харки уже 5 лет выступает за Актюбинскую область. С 2011 года Фархад прописан в Актобе. С того времени мы его готовили, никому не показывая. Рассказывать о нем и делать ему рекламу не было смысла, ведь если он не добьется результата, будет пустой шум. К сожалению, участвовать в Олимпиаде в Лондоне не удалось, так как перед Олимпиадой стало ясно, что на все весовые категории спортсмены уже заявлены. Но продолжили тренироваться дальше. Выступая в весе 68 кг, Харки поднял 183 кг и установил рекорд. Затем смогли пробиться в Рио. Перед последней Олимпиадой он тренировался в городке Текели возле Талдыкоргана под руководством опытных тренеров, как Виктор Ни, – рассказывает первый тренер Фархада Талгат Баймашев [на фото].

По словам первого тренера, к следующей Олимпиаде Фархад будет готовиться, перейдя в весовую категорию 69 кг (сейчас выступает в весе 62 кг).

Двукратный чемпион СССР по тяжелой атлетике, а ныне преподаватель физкультуры в политехническом колледже со статусом «Почетный гражданин Актобе» Кадыржан Изгарин прокомментировал успех Фархада Харки и назвал причину, почему в Актюбинской области нет своих штангистов-олимпийцев.

– У Фархада есть еще потенциал, у него спина крепкая. Думаю, к тому весу, который поднял в Рио в толчке, он способен добавить еще 15 кг. Если не будет травм. У него техника подъема штанги немного китайская, с упором на мышцы спины. Фархад живет в Алматы, сюда приезжает на сборы, – говорит Кадыржан Изгарин [на фото].

– Почему нет коренных актюбинцев среди тяжелоатлетов, поехавших на Олимпиаду?

– Я сам штангист, и мы этот вопрос не раз поднимали. Условия у нас созданы нормальные, мне кажется. Но тренеры не очень грамотные были. Наверное, дело именно в нехватке высококвалифицированных специалистов, – предполагает ветеран тяжелой атлетики. – В целом, тяжелая атлетика у нас только набирает обороты, наши спортсмены тренируются в спортзале «Юность» и в «Нефтянике».