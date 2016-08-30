В сентябре актюбинцев приглашают на выставку собак

На фото: Своего 2-месячного бультерьера Джокера Агата Лаптева привезла из Челябинска. || Фото из личного архива Агаты ЛАПТЕВОЙ

Выставка пройдёт 18 сентября. Собак привезут из России и других городов Казахстана.

Только на данный момент заявлено более 50 участников из Актобе, Орска, Оренбурга и Уфы, регистрация продлится до 12 сентября. При наличии необходимых документов желающие еще успеют оставить заявку.

– На выставке можно увидеть популярных японских акита, классических овчарок, охотников сеттеров, пастухов колли, привезут московскую сторожевую и многих других собак, – рассказала председатель актюбинского клуба кинологов Надежда Бойко. – Оценивать собак будет эксперт из Украины Виталий Хижняк. Сейчас полным ходом идет подготовка, в эти выходные пройдет семинар по хендлингу. Хендлер – это человек, который выставляет собаку на ринг.

Актюбинка Агата Лаптева представит на выставке своих питомцев: двух английских бультерьеров.

– Дома мы зовем их Харли и Джокер, а по документам у них длинные аристократические имена, – смеется Агата. – Весной Харли стала лучшим щенком выставки, в этот раз она будет соревноваться среди юниоров. Джокеру только 2 месяца. Я недавно привезла его из Челябинска. Это первая его выставка, он в самой младшей категории. Бультерьеры – это активные, сильные собаки, лежебокам они не подойдут. Существует популярный миф, что это опасная порода, собака-убийца, но это неправда. При должном воспитании любая собака безопасна, а по природе бультерьеры ласковые, хорошо ладят с детьми. Джокера на ринг будет выводить моя 5-летняя дочь Стэлла, она будет самым младшим хэндлером.

Место проведения выставки будет известно ближе к концу регистрации. По вопросам выставки звоните по телефону: 73-82-44