Дочь ещё можно спасти от хрустальной болезни

На фото: Асие всего 1,2 годика. У девочки редкая болезнь. Кости очень хрупкие и ломаются без всякого физического воздействия. || Фото из архива автора

Нашей маленькой дочери Асие всего 1,2 годика. Она очень активная, любит играть. У Асии есть два старших брата, мы очень радовались ее появлению в нашей семье. К сожалению, наше счастье длилось недолго.

В 6 месяцев Асия сильно заболела. Спала в бесике и вдруг начала сильно плакать. Мы не могли понять, что произошло. Позже заметили, что одна рука у нее не двигается. Вызвали «Скорую», у ребенка оказался перелом. Мы не могли понять, как так получилось, врачи ругали нас, считая виноватыми. Но затем переломы начали случаться чаще. После руки сломалась одна нога, через время другая. Ломались ребра. Для этого не нужно было никаких движений. Кости ломались сами по себе! Врачи уже не ругали нас, а молча перевязывали очередной перелом.

За этот год у нашей дочери уже было 7 переломов. Ребенок не садится, а с возрастом увеличивается вероятность того, что переломов будет еще больше. Мы собрали все наши сбережения, съездили в Москву, там ее осмотрели и поставили диагноз «несовершенный остеогенез, 4 тип». Эта болезнь генетическая, больных называют хрустальными.

Московские врачи заверили нас, что ребенка можно вылечить. Каждые 2 месяца мы должны ездить в Москву. Очень прошу всех, кто может помочь нам финансово, откликнуться. Даже 500 тенге могут облегчить нам дорогу.

Народный банк Казахстана «Halyk bank» KZ906010002003760977 ИИН 811219300280 Сайдакыметов Аслан Маусынбаевич. Также желающие помочь малышке Асие могут обратиться в редакцию «Д» по адресу: город Актобе, ул. Есет батыра 99. Медицинские документы, подтверждающие диагноз ребенка, в редакции имеются.