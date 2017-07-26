﻿ Инвалид-колясочник победил себя, стал отцом и взял Берлин

На фото:Июль 2017 года. Берлин. Сборная Казахстана на чемпионате по плаванию среди инвалидов. Команда завоевала 24 медали, из них 9 золотых. Шахан Жулдасбаев крайний слева в нижнем ряду. Рядом Зульфия Габидуллина, победительница Паралимпийских игр.





На фото: После заплыва. Наш пловец с главным тренером Казахстана по плаванию Саттаром Бейсембаевым (справа). Слева племянник Шахана Нурсултан, он сопровождал его в дороге.

Инвалид-колясочник Шахан Жулдасбаев на соревнованиях по плаванию в Берлине получил бронзовую медаль. Парень проплыл 100 метров на спине за 2 мин. 53 секунды. Для человека с переломом шейного позвонка, у которого после ДТП ни руки, ни ноги не работали, это стало двойной победой. Как он к этому шёл?

Бронзовая медаль стала 12-й, завоеванной Шаханом Жулдасбаевым за плавание. Последнюю он получил на международных соревнованиях в Берлине, остальные – в Казахстане.

– Я вырос в Саздинском, плавать научился в детстве, летом все поселковые дети пропадали на речке, – рассказывает Шахан. – После школы я окончил университет, отслужил в армии, уехал в Астану, работал специалистом в министерстве экологии. У меня были большие планы. Но авария и тяжелая травма переменили все. Я получил перелом шейного позвонка. Ниже головы у меня ничего не двигалось. Было сложно поверить, что больше я не смогу ходить. Шли месяцы, ничего не менялось. И вот я попадаю в Новосибирский реабилитационный центр. Еду по коридору и у каждой палаты вижу коляски, коляски. Их так много, как машин на парковке, и я понимаю, что это все. Я один из многих, кто находится здесь. Была жуткая депрессия. Я закрылся дома, никуда не выходил. Мне казалось, если выйду, обязательно встречу знакомых, они будут меня жалеть, а мне этого не хотелось. Но однажды я вышел, чтобы встретиться с Куралай Байменовой, председателем центра поддержки парализованных граждан, которую я совсем не знал. Мне хотелось узнать у нее о возможном лечении за рубежом. Куралай Базарбаевна все объяснила и… предложила работу. Она сказала мне те нужные слова, которые заставили меня в тот момент посмотреть на все по-другому. «Твои знакомые сострадают тебе, даже когда ты сидишь дома. Только ты сам можешь сделать так, чтобы они посмотрели на тебя по-другому. Работай и завтра тебя еще будут ставить в пример», – сказала она. За мной закрепили машину, я стал работать в обществе Байменовой, у меня появилась идея развивать спорт среди инвалидов. Для меня самого доступнее всего было плавание. После долгой реабилитации у меня немного стали работать руки, с пальцами проблемы и сейчас. Вначале я научился держаться на воде, потом стал переворачиваться. Тренировался в «Чайке». Бассейн там на 2-м этаже, спуск в воду для инвалидов не приспособлен, чаша глубокая. Со мной ездили 3-4 человека, чтобы носить меня, спускать в воду, вытаскивать, переодевать. Им было непросто: я вешу 90 кг. Со временем я перешел в ФОК, а когда построили бассейн в Батысе-2, стал ездить туда, условия там гораздо лучше. Занимался вначале без тренера, учился плавать по Интернету, засекал время. 23 метра я проплывал больше чем за 2 минуты, со временем скорость прибавилась. Позже у меня появился тренер Алла Николаевна Губина.

Шахан Жулдасбаев неоднократно побеждал на соревнованиях в Казахстане, недавно впервые выехал за рубеж. Для участия в международном чемпионате надо получить класс, который дают после проверки двигательных функций, но в Казахстане нет организаций, наделенных таким правом. Класс пловцу Жулдасбаеву определили в Германии, там же он принял участие в соревнованиях, на которые приехали 610 спортсменов из 52 стран.

– Для соревнований нужна была специальная экипировка – гидрошорты, очки, плавки обязательно со знаком федерации плавания, которая подтверждает, что в них не вшит пенопласт или что-то еще. Все это дорогое, одни гидрошорты стоят почти 70 тысяч тенге, причем купить все это можно только в Алматы. Наш спортивный клуб инвалидов, руководит им Наталья Сокольская, всем этим меня обеспечил, организовал поездку в Германию вместе с сопровождающим и тренером Губиной, – говорит Шахан. – Казахстанская команда выступила очень хорошо, мы завоевали 24 медали, из них 9 золотых. Зульфия Габидуллина – победительница Паралимпийских игр – установила в Берлине мировой рекорд в плавании вольным стилем на дистанции 200 метров.

– Каково плавать, когда ноги не работают?

– Делаешь упор на руки. Если остановишься, просто уйдешь под воду. За время тренировок мышцы рук, которые не работали, стали у меня сильнее. Я плаваю на спине. Занятие спортом мне хорошо помогает. Я много занимаюсь общественной работой, у меня есть свое дело – строительное, и мне много приходится ездить, подолгу сидеть, из-за этого появилось осложнение на позвоночнике, спасает вода.

Медаль за плавание в Германии – не единственная победа Шахана Жулдасбаева.

– Я счастливый человек, – говорит он. – 4 года назад женился, у нас супругой родилась двойня – сын и дочь, им 9 месяцев. У меня есть любимое дело – строительство. Наше ТОО не только возводит пандусы – ставит знаки доступа, звонки вызова для незрячих, производит электроподъемники. В Актобе мы адаптировали для инвалидов уже 20 объектов. Два года назад по приглашению посольства я был в США, увидел, что такое безбарьерная среда. Моя мечта создать когда-нибудь такую же здесь.