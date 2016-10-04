В драмтеатре бунтовали невестки, переживали за Козы Корпеш и Баян сулу, слушали стихи Макатаева

На фото: 30 сентября. Драмтеатр. Лидия Каденова играет роль Фармон биби. В этой сцене она в кругу своих сыновей. Кроме них у нее 7 снох и 41 внук. Хозяйка установила в доме свои порядки. || Фото Юрия ГЕЙСТА

В Актобе с гастролями побывал алматинский театр им. Г.Мус репова. Желающих посмотреть выступления было так много, что между рядами в театре ставили стулья, свободных мест при этом не было. Среди актёров была наша землячка, заслуже нная артистка РК Лидия Каденова.

В пятницу, 30 сентября в драмтеатре казахский Государственный академический театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова (ТЮЗ) показывал комедию «Бунт невесток». Желающих было так много, что между рядами пришлось ставить стулья, организовать дополнительные места.

Комедия «Бунт невесток» принесла узбекскому советскому писателю и драматургу Саиду Ахмаду наибольшую известность. Комедию поставили в 14 странах мира, по ней были сняты два художественных фильма. Пьесу продолжительностью 1 час 40 минут ставил заслуженный артист Казахстана, режиссер-постановщик Мурат Ахманов.

Спектакль был без антракта, прошел на одном дыхании. Актеры показали историю одной узбекской семьи, во главе которой многоуважаемая Фармон биби. У нее семь сыновей, семь невесток и 41 внук. В этой семье свои строгие порядки и законы. В своих владениях Фармон биби будто шахиня. Никто не смеет ее ослушаться, никто не имеет права ей перечить. Все семейные дела решаются под ее непосредственным контролем. Но все меняется, как только в доме появляется младшая сноха и проявляет свой характер.

– Сегодня ровно 10 дней, как старуха женила младшего сына. Шум свадебных торжеств, трубные звуки карнай-сурная перешли и нашу границу. Не верите? Нет уж, придется поверить! Хотите осмотреть владения царицы-старухи? – говорит сапожник Уста Баки в начале пьесы. Вскоре зрители знакомятся с младшей невесткой Нигорой. Девушка выходит во двор дома в спортивной майке и в трусиках для гимнастики. Она делает зарядку, и как раз в этот момент ее видит свекровь. Фармон биби такой откровенный наряд и манера поведения младшей невестки повергают в ужас. Когда на крики и причитания матери собираются все остальные невестки и сыновья, она требует у сына Токтасына развода с Нигорой. Но тут за девушку вступаются сыновья и невестки.

Диалоги и монологи на спектакле сменялись узбекскими танцами и песнями. Зрители были в восторге от пьесы. Актеры играли с самоотдачей, в пьесе показали не столько отношение между свекровью и невесткой, сколько конфликты интересов современного общества.

– Мы готовились к спектаклю 2 месяца. Это моя первая комедийная роль. Я поначалу сомневалась, что она мне подойдет, потому что я играла в лирических спектаклях, таких как «Кыз Жибек». А здесь невестка избалованная, я искала у окружающих необходимые мне черты характера и поведения, копировала жесты и мимику. У себя дома я стараюсь быть хорошей келинкой. Одежда моей героини не подходит нашему менталитету. Я считаю, неправильно носить короткую и слишком открытую одежду. Если ты невестка, надо надевать платок, быть учтивой и порядочной, – говорит Акбота Рахаткызы [на фото], актриса, игравшая Нигору.

В Актобе вместе с актрисой приехал ее сын-школьник Раимбек.

В пьесе невестки Фармон биби рассказывают друг другу, что свекровь сможет укротить своенравную Нигору. Ведь девушка не хочет следовать правилам и порядку своей мамы. Каждая из келинок добавляет свою фразу, от чего у зрителя формируется образ властной женщины Фармон биби. При ее появлении даже межконтинентальный лайнер над их домом умолкает, замолкает и соседский петух.

Роль властной свекрови в спектакле сыграла наша землячка, заслуженная артистка РК Лидия Каденова.

– Наш театр приехал в преддверии своего 70-летия. Мы привезли в Актобе 5 спектаклей, я занята в двух: «Бунте невесток» и «Чернобурке», который был удостоен звания «Лучший спектакль» на фестивале в Турции. За образ зайчихи в этом спектакле в Таразе меня отметили за лучшую женскую роль. Из представителей старшего поколения на гастролях всего 4-5 человек, остальные молодые. Молодых и талантливых ребят очень много. Зрители их знают по телесериалам и кинофильмам.

– Когда я пришла в театр, был 29-й сезон, – вспоминает Лидия Каденова [на фото ]. – С тех пор в моем родном театре были и главные роли, и эпизодические. Я родом из Актюбинска, в 1970 году поехала в Алматы поступать в консерваторию. Вышла с поезда, в руках небольшой чемоданчик желтенький, и спрашиваю: «А где тут консерватория?». Мне тогда было 17 лет. Когда я пришла туда, как раз шла консультация. Я прямо с чемоданом туда зашла. У меня спросили, что я умею. Я приготовила басню, но меня попросили спеть. И я спела. Помогли занятия у педагога Юрия Моисеева, он воспитал много талантливых девчонок и мальчишек. Он учил нас вокалу и танцам.

– Актобе за последние годы сильно изменился, – поделилась впечатлениями о родном городе актриса. – Сегодня прошлась по улице, где была «Березка», не узнала. Когда я жила в Актобе, самым крутым зданием был кинотеатр «Октябрь». Я училась тогда в школе №26…

Возвращаясь к спектаклю, могу сказать: Нигоре удастся устроить бунт, договорившись с остальными невестками, но желаемого результата она не получит. Находчивая келинка понимает, что обычный бунт не поможет поменять традиционные устои Фармон биби. Поэтому, когда свекровь отлучается, Нигора вместе с невестками и их мужьями готовит мини-спектакль «Свекровь-генеральша». Фармон биби узнает в главной героине спектакля себя и признает свою ошибку: она разрешит детям жить отдельно. Избалованная младшая невестка Нигора остается жить со свекровью согласно обычаю. В большой семье взаимопонимание и поддержка.

Зрители аплодировали актерам стоя, кричали и свистели, выражая свое восхищение. Они несли цветы, фотографировались с героями пьесы.

Так было все 5 дней, пока в драмтеатре выступал алматинский ТЮЗ.

Кроме «Бунта невесток» они показали трагедию «Козы Корпеш–Баян сулу», драму по произведению Чингиза Айтматова «Тополек мой в красной косынке», сказку «Чернобурка», лирическую драму «Я незабываем» о Мукагали Макатаеве.

Диалоги и монологи на спектакле сменялись узбекскими танцами и песнями. Зрители были в восторге от пьесы.

Младший сын Фармон биби Токтасын (Мерей Аджибеков) и его жена Нигора (Акбота Рахаткызы). Младшая из снох победит властную женщину.