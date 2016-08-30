Фанатка ФК «Актобе» делает амулеты, которые ловят плохие сны

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На фото: Елена Губко. На изготовление одного талисмана у мастерицы уходит 3-4 дня. На самый большой ловец снов в 1,5 метра она потратила 2 недели. || Фото из архива Елены ГУБКО

Актюбинка Елена Губко знает надёжное средство от ночных кошмаров и бессонницы. Их изготовление бывшему учителю начальных классов приносит неплохой доход.

22-летняя Елена Губко родилась в селе Терсаккан Кобдинского района, по специальности учитель начальных классов. Пять лет назад Елена переехала в Актобе, работала в книжном магазине.

– Как-то я решила сделать подарок своими руками своей сестренке в Самаре, – говорит Елена. – Давно мечтала изготовить амулет – ловец снов. Сделала, отправила. Обычно для него используют перья, бусинки, ивовые прутья. У меня все получилось. Ловец снов – это оберег. Может, даже талисман. Считается, что он «ловит» плохие сны, кошмары, и человек может спокойно спать. Занимаюсь плетением таких оберегов уже 3 года. Есть несколько видов плетения: шаманский, кытгьем, северо-американский и славянский.

Елена любит северо-американский метод плетения ловца снов. Он считается классическим. Такие обереги ловят в свои сети сны, хорошие из них спускаются к спящему человеку, а плохие путаются в нитях и исчезают с первыми лучами солнца или улетают в дыру.

– Есть несколько легенд о его происхождении, – говорит Елена. – Женщина-паук представляла собой образ Вселенской богини. Она плетет паутину реальности, создавая ее из центра. В путешествие к центру всего наша душа отправляется через сны. Коренные североамериканцы верили в такую богиню, создающую все вокруг, соединяя нитями людей, животных и растения. Еще одна легенда гласит, что ловушку сделал шаман племени Лакота. У него было видение, где он узрел великого учителя – Иктоми. Он явился в виде паука, рассказывал об устройстве жизни и смерти. Во время разговора паук взял ветвь ивы, и, согнув ее в форму круга, стал плести внутри кольца из своей паутины, вставляя в них то бусины, то перья.

Как рассказала Елена, на изготовление одного талисмана у нее уходит примерно 3-4 дня. На самый большой ловец снов в полтора метра она потратила 2 недели.

– В Актобе ловцы снов у нас не так распространены, как в России, но тоже покупают, – делится мастер. – У нас их берут для малышей, вешают у кроваток. Водители чаще приобретают в качестве талисмана. Есть поверье, что ловец снов защищает от негатива. У меня уже более 50 работ. Их забирают сразу. Использую петушиные, куриные, голубиные и гусиные перья. Ничего не окрашиваю. Часть материалов для талисманов покупаю в специальных магазинах.

Вдохновение она получает... от футбола. Девушка ярая фанатка актюбинского футбольного клуба.

– Я уже года 4 болею за ФК «Актобе», никогда не пропускаю домашние матчи, – говорит Елена. – И еще болею за ФК «Краснодар». Талисманы получаются лучше и быстрее после просмотра игры. Футболисты вдохновляют меня, после матчей хочется творить.

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