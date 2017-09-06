﻿ Известный бизнесмен построил двухэтажную юрту с солнечными батареями

На фото: Такая современная юрта со всеми удобствами обойдется в 500-700 тысяч тенге. || Фото автора

В жилище кочевников есть спальня, гостиная, уборная и душевая кабина, передаёт газета «Диапазон».

Деревянный каркас и войлочное покрытие – это основные части казахской юрты, но актюбинский предприниматель сделал традиционное жилище на новый, современный лад. В двухэтажной шестиканатной юрте, которая находится в районе Саздинского водохранилища, есть не только отдельная спальня, но и душевая кабина, уборная и гостиная. К слову, энергию юрта получает от солнечной батареи, которая установлена на ней.

– Почему именно юрта? Как видите, в степи очень ветрено. Наши предки, жившие в степях, выбрали круглую форму из-за того, что она имеет наименьшую сопротивляемость ветру. Именно такие жилища могли выстоять в любой ураган. А в снежную зиму снег не застревает около юрты, – рассказывает предприниматель и автор конструкции Ербол Байжаркинов [на фото]. – В диаметре юрта 6 метров, выполнена она из блоков экотона. Я сторонник подвалов, потому что летом там прохладно, а зимой тепло. Мы начали делать с подвала, сейчас там спальня. Также есть там и преимущество умывальника: моешь руки, вода после умывальника идет прямиком в туалетный бачок. Скоро поставим вторую печку, на первом этаже сделаем теплые полы. Поставили небольшой водяной котел, его сделали в Татарстане, зимой автоматически будет нагреваться вода.

По словам Ербола Байжаркинова, многолетний опыт помог ему в выборе альтернативной энергетики. Первое время использовалась ветряная энергетика, но актюбинские ветра были настолько сильными, что устройства сгорали из-за порывов ветра. После этого было решено перейти на солнечную энергию.

– Весь день энергия копится, а ночью можно смотреть сколько угодно телевизор с включенными светодиодными лампочками. Печь, душ, кухонный гарнитур – все работает от солнца. Тут и расходов не нужно много. По сегодняшним ценам уйдет примерно 170 тысяч тенге на экотон, полностью на все уйдет 500-700 тысяч тенге, – рассказывает корреспонденту «Диапазона» Ербол Байжаркинов.

У современной юрты есть пластиковые двери, купольные жерди (уык) и даже свой шанырак, то есть полусферическое навершие. Внутри юрта отделана войлоком.

Построил предприниматель необычное жилище для своих работников, которые смотрят за крупнорогатым скотом и лошадьми. Кроме всех удобств, в юрте есть специальный монитор, по нему можно следить за живностью. Видеокамера, установленная на юрте, позволяет наблюдать за лошадьми и скотом, не выходя из жилища.

– Я живу в этой юрте месяц, – говорит пастух Айдарбек Пусырманов. – Тут есть все, тепло, светло. Есть все условия для жилья: туалет, ванна. Часто приходят гости, любят здесь все фотографировать. В жаркие дни тут прохладно. Зимой будет тепло, это будет моя первая зима в этой юрте.

В будущем Ербол Байжаркинов хочет сделать небольшой этноаул из 10 юрт. Также в планах сделать конюшню, ипподром и место, где будут жить курочки, кролики и другие животные. Предприниматель уверен, что в Актобе будут приезжать иностранцы, которые захотят увидеть собственными глазами казахские юрты. Однако они будут со всеми удобствами и не будут уступать в сервисе лучшим гостиницам.

Благодаря видеокамере и монитору можно следить за лошадьми и крупнорогатым скотом.

Пастух Айдарбек Пусырманов рад жилищу со всеми условиями.

После умывания вода попадает прямиком в туалетный бачок, чтобы сэкономить воду.





Солнечные батареи накапливают энергию и питают ею всю юрту.





Печь и отопление также работают от солнца.