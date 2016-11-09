Изготовление рельсов АРБЗ обходится в 82 миллиарда

Также стало известно, почему турецкие инвесторы «тормозят» с обещаниями открыть фабрику макарон и одежды. На вопросы журналистов по привлечению инвестиций в регион отвечало руководство управления индустриально-инновационного развития (ИИР).

На пресс-конференции напомнили о рельсах, продукции Актюбинского рельсобалочного завода. Бюджет рельсобалочного завода для изготовления рельсов составляет 550 миллионов долларов (82,7 млрд тг). Заместитель главы управления ИИР объяснил, почему на проект была потрачена такая большая сумма и кому и куда сейчас продают рельсы.

– Каждый товар имеет себе­стоимость и включает вложение ресурсов. Туда входят электроэнергия, газификация, рабочая сила. Исходя из этого складывается цена товара. Продукция рельсобалочного завода покрывает нужды «КТЖ» («Казахстан темир жолы») и готова к экспорту в ближнее зарубежье – Россию, Таджикистан, Узбекистан. Пока рельсовая продукция полностью покрывает потребности «КТЖ», – сказал замруководителя Дархан Ермаганбетов.

Корреспондент «Диапазона» поинтересовался, почему инвесторы из Турции, подписавшие меморандум с акимом области Сапарбаевым, до сих пор не выполнили свое обещание. В марте этого года турецкие инвесторы пообещали, что в течение трех месяцев запустят фабрику по пошиву мужских рубашек с надписью «Сделано в Актобе», а затем откроют макаронную фабрику.

– Чтобы привлечь одного инвестора, надо вести 300 переговоров. С турецкой компанией велись и ведутся переговоры. Мы изучили, что им нужно, где хотят базироваться, какой объем производства, что будут выпускать, потребность рынка. Сейчас мы направили необходимые документы, они их рассматривают, – ответил Дархан Ермагамбетов.