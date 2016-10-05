Генпрокурор РК призвал актюбинских бизнесменов смело идти в колонии

На фото: Заместители акима области и аким города внимательно слушают генерального прокурора, рассказывающего о законодательных новшествах для бизнеса. || Фото автора

Глава надзорного ведомства призвал бизнесменов открыть производства в тюрьмах. Там площади предоставляют без арендной платы, отметил Жакип Асанов.

По мнению генпрокурора, если бизнесмен попадает под уголовный процесс, то на него идет жесткий прессинг, даже если не находят признаков преступления. Теперь запретили регистрировать сообщения, где нет криминала.

– По каждому третьему делу предпринимателей таскали зря. Они были вынуждены бросить свои дела и ходить на допросы. Но ведь страдает не только владелец бизнеса. Без зарплаты сидят его работники, им нечем кормить семьи, – анализирует Жакип Асанов [на фото].

Генпрокуратура предлагает сокращать штрафы для бизнеса до 50%, чтобы бизнес не уходил в тень.

– Спросите у любого бизнесмена «Как дела?», часто услышите «Сужусь». Поэтому создаем внесудебный механизм разрешения спора между бизнесменами, – говорит глава надзорного ведомства.

Жакип Асанов уверяет: давление на бизнес снизили. Для этого ввели систему оценки рисков, чтобы проверяли не всех повально, а тех, кто в группе риска. До конца 2016 года внедрят единый реестр проверок. В один клик на сайте можно увидеть, кто, где и что нарушает. Вся информация о нарушениях будет на карте проверок. Кто часто нарушает, может потерять клиента. В то же время предприниматели, позвонив на 115 или зайдя на сайт service.pravstat.kz, могут узнать, законно ли его проверяют.

Генпрокурор призвал актюбинских бизнесменов открыть производства в колониях. По данным генеральной прокуратуры, тюремное население страны – 30 тысяч. Там они теряют трудовые навыки.

– Завтра выйдут и снова пойдут на криминал. Мы презентовали проект «Занятость в колониях-2017». После этого впервые в истории 30 заключенных открыли свой бизнес. В Актюбинской области 13 предпринимателей создали 121 рабочее место. Призываем вас смело идти в колонии. Там производственные площади без арендной платы, – призвал генпрокурор.