​Из-за знака на дороге рушится бизнес, люди теряют работу

На фото: На пр. 312-й Стрелковой дивизии находится много автосервисов, магазинов для грузового транспорта. Сейчас их бизнес под угрозой. || Фото Владимира ЗОБЕНКО





В конце августа на углу пр. 312-й Стрелковой дивизии и ул. Нокина установили знаки, запрещающие движение грузового транспорта. Из-за них без работы могут остаться сотни человек. Аким города на эту беду ответил: «Хватит плакаться!».

На пр. 312-й Стрелковой дивизии находятся разнообразные сервисы и услуги для большегрузных машин.

– У нас TIR-Parking – это стоянка для грузовых автомобилей. Мы занимаемся ею с 2009 года, когда президент сказал про транспортный коридор Западная Европа–Западный Китай. Мы построили шиномонтаж, мойку, столовую. Но из-за знаков теперь к нам никто не едет, бизнес под угрозой, – рассказал директор стоянки грузового автотранспорта Серик Калиев.

– С городским акимом встречались, его ответ был: «Хватит плакаться», – рассказал заместитель директора ТОО «Актобе-Автокомбинат №1» Евгений Мазурин.

– Скоро отопительный сезон, налоги… У нас не одно наше ТОО, много ИП. Одни занимаются шиномонтажом, другие автономными отопителями, кто-то грузы принимает, отправляет.

В районе промзоны все грузовые сервисы и магазины сотрудничают друг с другом. Сервис построен так, чтобы водители могли в одном месте отремонтировать, помыть машину, разгрузиться, отдохнуть и даже взвесить груз. Установка знаков стала для бизнесменов и водителей неприятным сюрпризом, заранее их никто не предупреждал. Теперь дальнобойщики объезжают промзону, а около 150 человек могут лишиться заработка.

– В этом месяце зарплату нечем платить, – возмущен владелец магазина Виталий Барладян.

– Если дальше так пойдет, придется писать в налоговый комитет письмо, чтобы мою деятельность приостановили, – говорит руководитель транспортной логистической компании Серик Таналиев [на фото снизу]. – Потому что мне нужно ежемесячно платить налоги, пенсионные, социальные отчисления. С чего мне платить? Я же не могу брать кредит, чтобы платить налоги.

Предприниматель Абзал Бисенов занимается ремонтом тахографов и радиостанций, отопительным оборудованием. Его клиенты из Уральска теперь предлагают выехать работать к ним.

– Это мне надо столько мобильных групп создать, столько людей нанять на работу, – говорит предприниматель Абзал Бисенов [на фото снизу]. – У меня сейчас четверо работают, они справляются. Если будут траты на дорогу, заработки будут в разы ниже. В прошлом году лучше было, в этом году мы еле-еле штаны дер­жим. При этом мы платим налоги, зарплату выплачиваем, даем рабочие места, а тут…

Тимофей Наумов занимается грузовым сервисом и ремонтом холодильных установок, которые необходимы фурам для перевозки продуктов, медикаментов.

– Вот сломалась охладительная установка у фуры, а она везет скоропортящуюся продукцию. И везет не только в Актобе, а через нас едут, – говорит Тимофей Наумов. – Они сломались, заехать сюда не могут, груз пропадает, нам приходится вести их под знак.

Новый знак возмущает не только бизнесменов, но и самих водителей.

– Самые большие проблемы у нас, – рассказал водитель Александр Плотников из Павлодара. – С 2018 года мораторий снимут на режим труда и отдыха водителей по Казахстану, ездить будем строго по тахографу. Вокруг города ни стоянок, ни столовых, негде отдохнуть. Есть в пром­зоне единственные нормальные стоянки, куда мы стремимся. Теперь же ни загрузиться, ни разгрузиться в городе невозможно. Такие сложности только в Актобе.

При этом по пр. 312-й Стрелковой дивизии один за одним проезжают груженные щебенкой КамАЗы. Предприниматели считают, что закон должен одинаково работать для всех.

– Основное движение здесь создают не фуры, а машины, которые возят щебень на КСМ, ЖБИ. Десятки машин туда-сюда носятся, – говорит Серик Калиев. – Но они остаются в стороне. Но если они будут объезжать, вырастут цены на продукцию.

– Полная фура груженая весит максимум 38 тонн, у нее 5 осей, она не может продавливать дорогу, – считает Серик Таналиев. – А КамАЗ с прицепом, груженный щебенкой, только щебенка весит 25-30 тонн, плюс сама машина весит тонн 15. Возможно, КамАЗы с прицепом и продавливают дорогу. Нужно привлечь экспертов, пусть они посмотрят.

В полиции ответили, что действие знака «Движение грузовых автомобилей запрещено» не распространяется на транспортные средства, которые обслуживают предприятие, находящееся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке.

– Из ответа не ясно, так могут к нам заезжать или нет? – рассуждают бизнесмены. – Что подразумевается под обслуживанием?

Дальнобойщики же предпочитают не углубляться в законодательство, не рисковать и объезжать пром­зону. Пока предприниматели еще держатся, но уверены, что долго так не протянут, придется закрываться. Десятки человек потеряют рабочие места. На стоянке грузового автотранспорта уже сократили одного дворника.

– У нас два дворника убирали за водителями, теперь подметать не за кем, – сетует Серик Калиев [на фото].

Больше всего у бизнесменов вызывает тревогу, что не за горами зима.

– К зиме ужас, что будет. Зимой должны машины останавливаться, отдыхать. Тогда МЧС должно дежурить на трассе, кормить и поить людей. Водитель не может оставить дорого­стоящий груз, ответственность же на нем, если машину разграбят – он будет платить. Мы бы даже не возмущались, если бы по объездной были стоянки. Но там единственный кармашек на 4 машины. А дело к зиме, она у нас не простая – бураны, снегопады. Зимой основная задача водителей не замерзнуть, чтобы машина доехала.

В городском отделе предпринимательства сообщили, что о проблеме они знают, в скором времени ее решат.

– Первоначально была ситуация, что в черте города ремонтируют дороги, а большегрузные машины разбивают их. На ремонт уходят деньги налогоплательщиков, – объяснил руководитель городского отдела предпринимательства Руслан Ажниязов. – Когда знаки установили, к нам обратились предприниматели с жалобой. Аким города дал поручение разобраться с ситуацией, выехать на место, уже назначена комиссия, куда входят представители отдела предприниматель­ства, палаты предпринимателей, полиции и другие ответственные лица. На следующей неделе вопрос будет решаться. Возможно, если комиссия решит, то знаки уберут или поставят другого рода ограничение.