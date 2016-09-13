Из-за бездорожья между Атырау и Актобе разбились трубы и потеряны сотни миллионов

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Из-за бездорожья между Атырау и Актобе разбились трубы и потеряны сотни миллионов

Предприятия из Атырау и Актобе судятся из-за стекловолоконных труб. Руководство АЗНТ утверждает: атырауское ТОО заказало трубы по заниженным параметрам и разбило их во время перевозки в Атырау.

Ян Тампаев, гендиректор актюбин­ского завода неметаллических труб сообщает, что судебно-строительные экспертизы выявили нарушения со стороны атырауского предприятия.

– Установлено, что для «Гимарат» выделены средства на приобретение труб одной характеристики, а они обратились к нам и купили трубы другой спецификации. Они ссылаются на рабочий проект, по которому у них одни характеристики. Наши трубы гораздо дешевле, в итоге «Гимарат» извлекло выгоду в 146 млн тенге. Они говорят, что номинальная жесткость столько то, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 11 мм, но эти характеристики они не заказывали.

Тампаев утверждает, что атырауское ТОО в 2,5 раза занизило параметры труб. Например, номинальное давление по проекту 40 атмосфер, а по договору между актюбинцами и «Гимаратом» 16 атмосфер. Стоимость труб по проекту 307 млн, а по договору «Гимарата» с «Эмбамунайгазом» – 161 млн.

АЗНТ считает: две атырауские компании были в сговоре. Это подтверждает документ, подписанный прокуратурой Атырауской области о том, что «Эмбамунайгаз» в сговоре с подрядчиком с целью хищения бюджетных денег, злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно использовали трубы, не соответствующие техспецификации.

В результате снижения параметров рабочего проекта, для заказчика изготовили тонкостенные трубы. Стороны договаривались, как доставить трубы из Актобе в Атырау.

– Мы изначально отказались от доставки труб по бездорожью, так как 540 км дороги в крайне разбитом состоянии. В итоге «Гимарат» само везло трубы по бездорожью из Актобе в Атырау. По пути трубы потрескались.

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