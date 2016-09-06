$240 миллионов занял Казахстан на ремонт дорог

На фото: Дорога из Актобе в Атырау считается самой проблемной среди республиканских трасс, проходящих через Актюбинскую область.

Азиатский банк развития (АБР) одобрил Казахстану заём в 240,3 миллиона долларов для модернизации транспортной системы. В том числе на дорогу из Актобе в сторону Атырау. Эксперта Дениса Кривошеева не смущают большие суммы, занимаемые у иностранцев, но он считает, что эти деньги больше нужны Алматы и Астане.

На заемные деньги планируют восстановить разрушенные дороги, в том числе участок дороги Актобе–Макат, внедрить современную транспортную систему, установить транспортные связи между Астаной, Актобе, Атырау и единственным международным морским портом Актау. Эта дорога – часть транс-каспийского транзитного коридора Баку–Астрахань–Атырау–Актобе–Актау–граница Туркменистана. Участок Актобе–Макат обеспечивает доступ к Китаю и Юго-Восточной Азии. Экономический эксперт и политолог Денис Кривошеев отметил плюсы и минусы этого проекта.

– Главный вопрос, насколько эффективно эти деньги потратить, – говорит Кривошеев. – Мне кажется, большую часть этих денег потратят на Астану, какую-то часть – на Алматы. Самый проблемный город Алматы, аким которого пытается сделать платную парковку, не наладив транспортную систему города. После Алматы проблемные города в плане транспорта и дорог – это Астана и отчасти Шымкент. Все остальные города небольшие, там нет срочной надобности все это делать. Деньги будут возвращать в течение 10-15 лет.

– Вам не кажется, что власть привыкла приписывать себе достижения и оставлять долги своим преемникам? Не придется ли им оправдываться за доставшиеся долги в 240 миллионов баксов?

– Этот вопрос надо решать сейчас, никто не хочет ездить по корявым дорогам. Быстрее бы сделали дорогу Астана–Алматы. Если ждать, пока власти накопят или найдут деньги, может пройти очень много времени. Поэтому то, что тратят деньги, это правильно и хорошо, другой вопрос, как и каким будет результат.

– Вас не смущает сумма заема, особенно в долларах? А вдруг очередная девальвация?

– Сумма меня не смущает никогда. Даже если будет не 240, а 500 миллионов или миллиардов. Не смущает и то, что доллар может еще подорожать. У нас дорог много, населения мало. Поддерживать все это нужно. Другое дело, что раз приходится занимать деньги, значит, возможно, уже нет денег в республиканском бюджете. Я сторонник того, чтобы правительство тратило деньги, а не закладывало в Нацфонд. Что касается займа, то правило банкиров: заемный капитал тратить лучше, чем свой.