Из-за бракованных труб актюбинского завода атырауское предприятие потеряло 373 миллиона

Атырауская компания «Гимарат» не смогла построить нефтяные коллекторы из-за некачественных стекловолоконных труб актюбинского завода неметаллических труб. Дело дошло до суда.

По материалам дела, поступившего в экономический суд Актобе, 23 мая 2013 года ТОО «Гимарат» из Атырау и Актюбинский завод неметаллических труб заключили договор, по которому актюбинская компания поставила «Гимарату» стекловолоконные трубы.

Когда «Гимарат» готовил к сдаче в эксплуатацию объект АО «Эмбамунайгаз», провели гидравлические испытания трубопроводов. Трубы, поставленные АЗНТ, не выдержали пробного давления. Из-за этого, пишут в исковом заявлении, атырауское предприятие сорвало сроки сдачи объекта.

В ноябре 2013 года руководители трех компаний договорились, что АЗНТ устранит все дефекты, и сдачу объекта в эксплуатацию перенесли на конец июня 2014 года.

После этого работники АЗНТ и «Гимарата» провели ремонт, наложили в дефектных трубах 126 заплаток. Несмотря на это, после очередных испытаний появлялись новые течи. Трубы актюбинского завода оказались бракованными. Это подтвердили специалисты.

В связи с этим «Гимарат» утверждает, что по вине АЗНТ их компания понесла большие убытки. Предприятие не смогло построить нефтяные коллекторы на месторождении «Эмбамунайгаза». В итоге «Эмбамунайгаз» подал в суд на «Гимарат», чтобы оно возместило убытки.

В марте 2016 года Атырауский облсуд, рассмотрев апелляцию «Эмбамунайгаза», обязал «Гимарат» возместить убытки в 372 миллиона 278 тысяч тенге и оплатить госпошлину – 11 миллионов 138 тысяч тенге.

Возместив убытки заказчику, «Гимарат» подал в суд на АЗНТ. В иске атырауской компании говорится: параметры изготовленных актюбинским заводом труб не соответствуют описанию, которое указано в договоре. ТОО «Гимарат» просит возместить убытки в 372 миллиона 278 тысяч тенге и госпошлину в 11 миллионов 138 тысяч тенге. Дело рассматривается в суде.