﻿﻿ Прокурора задержали за дачу взятки в 40 тысяч долларов

Деньги предназначались сотрудникам генпрокуратуры за снятие контроля по уголовному делу и общее покровительство.

Задержанный прокурор Эсентур Кадыров возглавлял прокуратуру Каргалинского района. 13 ноября его водворили в изолятор временного содержания. По информации следствия, прокурор Эсентур Кадыров во дворе своего дома передал старшему помощнику прокурора области по обеспечению внутренней безопасности Тулегенову 40 тысяч долларов для последующей передачи их сотрудникам департамента внутренних расследований генпрокуратуры.

Деньги предназначались для того, чтобы генпрокуратура сняла контроль за уголовным делом, возбужденным на Кадырова, и за общее покровитель­ство при кадровых перемещениях.

15 ноября вечером в уголовном суде в Актобе процессуальный прокурор просил суд арестовать Эсентура Кадырова на 2 месяца на период досудебного расследования. Адвокат просила учесть, что Кадыров воспитывает двоих маленьких детей, замечательный отец, долгое время служит в органах прокуратуры, положительно характеризуется. И вместо ареста просила суд применить залог. Подозреваемый Эсентур Кадыров просил суд не арестовывать его, обещал не препятствовать следствию.

– Я за то, чтобы следствие шло объективно и полноценно, – обратился к следственному судье Эсентур Кадыров.

– С моей стороны не предпринимаются действия по созданию препятствий и волокиты следствия, добровольно предоставил образцы голоса. Если судья выберет более мягкую меру пресечения, я обязуюсь выполнять все обязательства по недопущению таких фактов, как давление или влияние на ход процесса. Я не представляю опасности для общества, прошу применить в отношении меня залог либо домашний арест.

Суд дал санкцию на арест Кадырова сроком на 2 месяца