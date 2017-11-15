﻿﻿ Невеста из Актобе погибла в Атырау

Студентку из Актобе 4 месяца назад по казахским обычаям «похитил» парень из Атырау, однако свадьбы так и не было. Вместо этого родным пришло сообщение, что девушка умерла.

Данара выросла в Теренсае Айтекебийского района, училась на 3-м курсе сельскохозяйственного колледжа в Актобе.

– Данара училась хорошо, была активисткой, пела песни. Всегда веселая. Студентку никто не похищал, это казахский обычай. Она не говорила, что ее украли или насильно удерживают. Данара сообщила в сентябре, что вышла замуж в августе, рассказывала, что разговаривает с мужем по телефону, что он пригласил ее к себе в Атырау. Она уехала к нему, – рассказывает Айгуль Балмагамбетова, заведующая воспитательной частью сельхозколледжа. – Сейчас ее группа на практике, они хотели съездить к ней в поселок. Мы проведем вечер, посвященный ее памяти. Она была хорошим человеком.

Данара К. поступила в колледж сразу после 11 класса, должна была закончить учебу через пару месяцев и получить долгожданный диплом. Но после отъезда в Атырау к жениху родным пришло сообщение о ее смерти. По некоторым данным, девушка повесилась. Начали расследование уголовного дела по статье «Доведение до самоубийства».