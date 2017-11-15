﻿﻿ Цены на проезд менять не будут. Это в планах на следующий год

На фото: Городские власти хотят, чтобы перевозчики сначала навели порядок на маршрутах, а потом уже говорили о тарифах. Для учета доходов билеты сделают электронные. || Фото из архива «Диапазона»

Автопарк заявил, что хочет поднять тариф до 90 тенге. Аким Актобе Испанов заверил, что этого не будет. Он сообщил, что есть поручение акима области освободить от уплаты за проезд пенсионеров.

Аким Актобе Ильяс Испанов вчера встретился с журналистами, ответил на вопросы. Первым делом у него поинтересовались, повысят ли проезд в автобусах до 90 тенге.

– Пассажирские перевозки – очень болезненный вопрос для Актобе, – сказал Испанов. – Перевозками у нас занимаются автопарк и ПАТП. «Шелковый путь» с октября отказался от перевозок, 51-й маршрут передали ПАТП.

Автопарку недавно приобрели 40 автобусов, идет работа по приобретению 80 автобусов для ПАТП. Работаем мы над электронным билетированием, расширением перечня льготников. Перевозчики испытывают экономические трудности, из местного бюджета мы хотим им субсидировать затраты на некоторые маршруты в села, там нет пассажиров.

– По нашим данным, в повышении тарифа необходимости нет, – сказал аким. – Заявка поступила, должны быть общественные слушания. Общественный совет пока для рассмотрения депутатами гормаслихата этот вопрос не пропустил. ПАТП и автопарк не могут доказать свои затраты. Мы хотим добиться 100-процентного билетирования. Есть потери доходов. И бюджет ощущает потери доходов. Мы требуем обеспечения порядка. После заключения контракта по истечении 2 лет перевозчики должны обновлять автобусный парк. Со стороны автопарка этого не наблюдается. Когда они выполнят свои обязательства, мы готовы рассмотреть вопрос о повышении тарифа. Это в планах на следующий год, и это не 90 тенге.

Что касается льготников, по словам главы города, от оплаты за проезд освобождены инвалиды по зрению. Затраты за них должны возмещать из бюджета. На 50% освобождены школьники.

– Когда будет электронное билетирование, мы сможем затраты погасить, – сказал Испанов. – Есть поручение акима об освобождении от оплаты проезда пенсионеров. Их в городе около 70 тысяч. Когда им отменили льготы, деньги распределили тем, у кого доход ниже среднего, их выплачивают. После того как все автоматизируем, вопрос будем решать в маслихате о перенаправлении средств.