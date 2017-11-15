﻿﻿ Педофил-насильник в Интернете назначил встречу ребёнку

На скамье подсудимых оказался 20-летний актюбинец, его жертве – всего 14. Из обвинения следует, что молодой человек познакомился с ней через Интернет. Некоторое время они общались виртуально, потом решили встретиться. Мужчина набросился на девочку, угрожал ей и, воспользовавшись своим физическим преимуществом, изнасиловал.

Дело педофила рассматривали в специализированном суде по уголовным делам в Актобе в закрытом режиме. Суд приговорил мужчину за изнасилование несовершеннолетней к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе облсуда. Также педофила обязали выплатить пострадавшей 1 миллион тенге. Фамилию осужденного в суде не озвучили, ссылаясь на то, что приговор в законную силу еще не вступил.