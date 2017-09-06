﻿ Хозяин отеля – звезды Инстаграм – депутат маслихата

Хозяин отеля – звезды Инстаграм – депутат маслихата

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Хозяин отеля – звезды Инстаграм – депутат маслихата

Выяснилось, что рыжего «Иванушку» поселили в отеле «Рояль», принадлежит он семье депутата облмаслихата Аскара Садыкова.

Управляет гостиницей супруга депутата Калауша Садыкова [на фото], она же заместитель главы ассоциации рестораторов и работников гостиничного бизнеса Актобе. 6 сентября в том самом номере побывал и журналист «Диапазона». Телевизор работал, в холодильнике была вода, «лежачий» фен убрали, но телефон по-прежнему не работал.

– Мы купили новую мебель, телевизоры, сделали перестановку. Поэтому чисто случайно этот злосчастный фен, который должен быть около зеркала, остался у дивана, переставить его забыли. Конечно, это накладка, человеческий фактор. По поводу розетки. Там был переходник на холодильник, но их часто воруют. А в этот день холодильник просто не подсоединили. Телевизор работал, его нужно было переключить в режим спутникового ТВ. Телефоны мы закупили, но бюджет мини-станции не был еще оплачен, поэтому они не подключены. Мы даем клиентам мобильные телефоны. Наш отель недавно начал работать, около года. Я рада замечаниям такого певца с большим гастрольным опытом. Я адекватно отношусь к критике, она нас подстегивает.

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