﻿ Аким области поручил КНБ следить за постами в соцсетях

Аким области поручил КНБ следить за постами в соцсетях

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Аким области поручил КНБ следить за постами в соцсетях

Об этом глава региона сообщил на совещании со своими замами, районными акимами и руководителями управлений.

– Даю поручение ДКНБ и ДВД делать постоянный мониторинг законности публикаций в социальных сетях, – распорядился аким области, – а то иногда дают информацию, которая будоражит народ. Не надо его будоражить. Я все время говорю: пишите, критика ваша нам помогает, но она должна быть законной и обоснованной, с фактами. Если этого нет, то перед законом надо будет отвечать.

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