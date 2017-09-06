﻿ Машина сбила 7-летнего ребёнка на глазах у матери

Он выбежал на дорогу в 10 метрах от перехода.

31 августа на перекрестке ул. Жанкожа батыра и Асау Барака автомобиль «Фольксваген» сбил 7-летнего ребенка. От полученных травм он погиб на месте. По информации очевидцев, ребенок выбежал на проезжую часть в 10 метрах от пешеходного перехода, авария случилась на глазах его матери. Водитель пытался избежать столкновения и врезался в дерево.

В пресс-службе ДВД сообщили, что за рулем «Фольксвагена» был 34-летний водитель, на него возбудили уголовное дело. Следствие выясняет, мог ли мужчина избежать наезда на ребенка.