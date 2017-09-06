﻿ Вертолёт Ми-8 разбился в Шалкаре

Четыре человека на борту чудом остались живы, передаёт «Диапазон».

Инцидент произошел 31 августа в 10 км от аула Айшуак Шалкарского района. В вертолете находились три члена экипажа и один пассажир.

– Произошла жёсткая посадка вертолета Ми-8 компании «Евразия-Эйр». Пострадавших нет. С места происшествия экипаж вертолета в составе трех человек и один пассажир эвакуированы автотранспортом на станцию Бозой, – сообщили в комитете гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК.

Как сообщили в акимате сельского округа Бозой, все они получили первую медицинскую помощь в местной амбулатории села Айшуак.

– Наши врачи в амбулатории оказали первую помощь, создали все условия, накормили их. Затем их забрали на вертолете. Серьезных травм у них не было, – добавила ведущий специалист из аппарата акима сельского округа Айшуак Шалкарского района.