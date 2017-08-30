﻿ Поздравления первоклассникам принимаем до 4 сентября

Ваши сын, дочка, внуки, дети друзей, соседей, знакомых идут в 1 класс?

Поздравьте их в «Диапазоне» с 1 сентября и началом первого учебного года. Для этого пришлите фото первоклассника (-цы) в парадной форме с коротким пожеланием. Фото и текст можно прислать на WhatsApp +77757970311, gazeta@rifma.kz, newsdiapazon@gmail.com или 030000, Актобе, ул. Есет батыра, 99. Ваши поздравления «Диапазон» принимает до 12 часов 4 сентября.