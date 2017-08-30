﻿ Машины ставить некуда, доходов не будет - хозяева СТО и автостоянки, у которых забирают земли:

На фото: СТО «Нурболат» получила название в честь сына владельца. Она работает с 1995 года. || Фото Юрия ГЕЙСТА

На месте его станции техобслуживания построят дорогу. Бизнесмену предложили место на автостоянке по Тургенева, где уже 20 лет 200 актюбинцев ставят машины. И водители, и бизнесмены возмущаются.

Онгарган Бекешев инженер-механик, в 1995 году решил открыть свою шиномонтажку. Место дали на ул. Тургенева, около моста, там была стихийная свалка. Предприниматель все расчистил, отремонтировал старый вагончик и с нуля построил бизнес. В 2002 году землю под СТО выкупил, до этого ее арендовал.

– Место проходимое, люди работали у меня, платил налоги, – рассказал газете «Диапазон» Онгарган Бекешев. – Начались проблемы в октябре 2016 года. Я хотел сделать реконструкцию СТО «Нурболат», есть готовый проект. Но разрешение не дали, сказали: на этом месте будет транспортная развязка. Четверо работников тут официально трудятся, я выплачиваю отчисления, медстраховку, кормим семьи.

Бекешеву предложили земельный участок на автостоянке на ул. Тургенева, все расходы ему придется нести самостоятельно. На новом месте нужно провести электроэнергию, канализацию, водоснабжение и тепло.

– Мне сообщили устно, официального документа с датой, когда освободить землю, нет. 24 августа пришли из земельного и ЖКХ и сказали, чтобы я ломал все, – говорит директор СТО «Нурболат». – Но дайте тогда соответствующую землю, согласно Земельному кодексу. Мне должны компенсировать все расходы, убытки, связанные с переносом.

Предприниматель возмущен, что помимо расходов из-за переезда СТО не будет работать длительное время, упущенную выгоду никто не возместит, работники могут остаться без заработка. Несколько дней назад к СТО подъехал экскаватор и ковшом зачерпнул землю, чтобы перекрыть въезд на территорию. Бизнесмен говорит, что люди не представились, но сказали, что это больше не его земля.

К слову, сама СТО стоит 9 млн 841 тыс. тенге.

Автовладельцы, оставляющие машины на автостоянке, тоже возмущены. Эта автостоянка самая большая на ул. Тургенева, там 200 парковочных мест, есть шиномонтажка, работают 12 человек. Арендаторам Даази Омарову и Жангерею Карасаеву аренду не продлевают с октября, причем письменного ответа из акимата тоже нет. Арендатор стоянки Жангерей Карасаев говорит, что уже 2 раза продлевал аренду по 10 лет. Обслуживает она район ул. Тургенева от пр. Молдагуловой до пр. Абая.

– Продлевать аренду не хотят. Куда деваться людям? – говорит Жангерей Карасаев [на фото]. – В устной форме нам сообщили, что перенесут СТО сюда, а о продлении аренды или разрешении на выкуп ответа нет.

Второй арендатор, председатель диаспоры Дагестана Даази Омаров рассказал, что был на встрече с акимом:

– У нас был «круглый стол», и Бердыбек Машбекович сказал: если стоянка стоит на положенном месте, то ее не закроют. Это специальная стоянка для машин, недалеко от железной дороги. Мы здесь 25 лет, а нашу землю забирают? Всю ул. Тургенева продали под рестораны. Выкупить землю нам не дали и аренду не продлевают. Детям негде играть во дворах, людям негде ходить, а машины негде ставить. А здесь многие оставляют машины десятилетиями, – сказал Даази Омаров.

Услугами автостоянки пользуются больше 200 водителей, есть и легковые, и грузовики. Если ее закроют или сократят парковочные места, машины ставить больше некуда. Во дворах все заставлено машинами, к тому же там промышляют автоворы. Водители намерены отстаивать свою автостоянку.

Жандос Баирханов,

замакима города:

« Владельца этого земельного участка мы... земельный участок поменяли. Он будет расположен чуть дальше по ул. Тургенева. Основание – там будет строиться развязка транспортная. Если он думает, что акимат его просто так забирает, то нет. Его земельный участок мы не забирали, его перенесли. Если он сам написал письмо, чтобы земельный участок перенести, какой может быть ещё аргумент? Есть его заявление о переносе земельного участка. Мы могли бы забрать его участок на государственные нужды, в связи со строительством транспортной развязки. Улица Тургенева будет пробиваться дальше до ул. Маметовой, где прокуратура. Сейчас разработали проект. Касательно раскопки, там ведутся работы к отопительному сезону, «Акбулак» свои сети ремонтирует. А стоянка там неухоженная, в связи с этим мы дали земельный участок, где он будет строить свой автосервис и кафе. Часть земельного участка мы ему оставили, а на другой будет проходить ливнёвка».