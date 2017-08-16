﻿ Экс-чиновник, оскандалившийся с $20 000, проработал в новой должности 3 дня

Недавно нам сообщили, что экс-госслужащий Алмат Ермагамбетов получил новое назначение – заместителя главного врача КДЦ в Авиагородке. Но в управлении здравоохранения это опровергли.

– Он сейчас нигде не работает, – сказал глава облздрава Асет Калиев и объяснил причину увольнения из медцентра: – В последней должности он всего 3 дня проработал, потом написал заявление на увольнение. Потому что вы снова начали писать о нем.

Напомним, экс-чиновник от здравоохранения Алмат Ермагамбетов отдал 20 тыс. долларов мошеннице (по приговору суда), чтобы устроить детей в вуз и школу. Она не выполнила обещание, он стал потерпевшим в суде. На суде адвокат объясняла, что деньги – не взятка, а оплата подготовительных курсов в НИШ. После критики акима области Ермагамбетова уволили.

После этого в конце июля его назначили на должность финансового директора ГКП «Актюбинский медицинский центр». Эту информацию подтвердил руководитель медцентра Рустем Исаев. При этом в управлении здравоохранения уточнили, что Ермагамбетов был назначен и.о. директора по консультативно-диагностическому отделению. В его круг обязанностей входили вопросы менеджмента и улучшения инвестиционного климата.