«Актобе» - «Атырау» 1:0

Фото сайта ФК Актобе
После поражения от «Тобола» в прошлом туре «Актобе» скатился на последнее место в таблице чемпионата. Неудача в поединке с «Атырау» могла бы привести к негативным последствиям для руководства команды и даже клуба. К счастью для актюбинцев, «красно-белые» забили победный гол, хоть и с пенальти, назначенного на 80-й минуте матча за падение игрока «Актобе» Рафката Аслана. Пенальти уверенно реализовал Юри Мамуте. В итоге 1:0, «Актобе» побеждает, но остался на последнем месте.
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