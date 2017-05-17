«Актобе» - «Атырау» 1:0

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«Актобе» - «Атырау» 1:0

Фото сайта ФК Актобе

После поражения от «Тобола» в прошлом туре «Актобе» скатился на последнее место в таблице чемпионата. Неудача в поединке с «Атырау» могла бы привести к негативным последствиям для руководства команды и даже клуба. К счастью для актюбинцев, «красно-белые» забили победный гол, хоть и с пенальти, назначенного на 80-й минуте матча за падение игрока «Актобе» Рафката Аслана. Пенальти уверенно реализовал Юри Мамуте. В итоге 1:0, «Актобе» побеждает, но остался на последнем месте.

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