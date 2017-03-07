2-летняя девочка получила ожог в детском саду

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2-летняя девочка получила ожог в детском саду

На фото: По словам отца Нурай Утеген, она рассказала ему, как пыталась выбраться из-под ловушки, но не смогла.

Малышка Нурай Утеген упала с кровати и застряла около батареи во время «тихого часа» в детсаду в селе Богетсай Хромтауского района. Крики и плач девочки никто не слышал, сообщили журналисту «Диапазона».

В группе, куда ходит Нурай Утеген, 13 детей. До обеда у них одна воспитательница, после обеда – другая.

– 3 марта дочь, как обычно, пошла в детсад. После обеда воспитательница уложила детей спать и вышла, как она сказала, в туалет. Моя спящая дочь упала с кровати, нога застряла в батарее. Я не знаю, как так получилось, но она не могла вытащить ногу. Дочь кричала и плакала, – рассказывает корреспонденту газеты «Диапазон» отец девочки Ердибек Оспанов. – Никто не пришел на помощь! Воспитательница старшей группы не слышала. А наша воспитательница пришла, когда уже был сильный ожог.

Работники детского сада позвонили родителям и вызвали их. Пока отец добежал до детсада, прошло 15 минут. Ребенку не оказали первую помощь, а попросили забрать девочку домой, говорит отец Нурай.

– Я спросил, где медсестра, – делится отец 2-летней Нурай Утеген. – А они отвечают: «А мы медсестру не вызывали». Нужно было обработать рану, я не мог нести ее домой с таким ожогом. Мы открыли дверь медпункта, а там были 3 тонометра, 4 градусника и один бинт! Никаких медикаментов и аптечки!

Отец побежал в больницу села Богетсай, но там тоже ничего не было. Он попросил хотя бы стерильную салфетку, чтобы прикрыть рану на ноге и привезти ее домой.

Малышка не могла спать два дня, не ела три дня, родители решили повезти ее в Хромтаускую райбольницу.

– Там сказали, нужны специалисты, а они в Актобе. Дочь будут перевозить в областную детскую больницу, чтобы продолжить лечение, – сетует отец малышки.

6 марта отец обратился в Хромтауский райОО, но там об этом страшном случае никто даже не слышал. Работники детсада решили скрыть информацию от начальства. Мужчина обратился с заявлением в полицию.

7 марта корреспондент «Диапазона» обратилась за комментарием в райОО:

– Мы выезжаем в село Богетсай. Мы уже поговорили с родителями девочки, будем выяснять все обстоятельства. Все необходимые меры будут приняты, – отвечает Зауреш Сериккызы, заведующая сектором отдела образования Хромтауского района.

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