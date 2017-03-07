Актюбинка обвинила учительницу в избиении дочери

Скандал разразился в школе №10 в Актобе. Асель Кумпакова, мама 8-летней третьеклассницы Дилнары обвинила классную руководительницу в том, что она била ее дочь. Девочка во время занятий зашла в туалет и оттуда позвонила матери, пожаловалась на педагога. Потом она попала в больницу с диагнозом «легкое сотрясение головного мозга». Теперь Асель Кумпакова требует привлечь к ответственности классного руководителя дочери Мадину Жумабаеву по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» в порядке частного обвинения. На суд вместо матери приходит бабушка Дилнары.

– В конце второго класса внучка стала жаловаться на учительницу, – рассказала бабушка журналистам. – Потом внучка стала говорить, что головные боли у нее часто, что учительница бьет ее. После того как ударила ее учительница, она пошла в туалет, оттуда позвонила матери. Позже ей стало плохо, попала в больницу, месяц там лечилась. А учительница уволилась и пошла работать в другую школу.

Педагог обвинения отрицает, говорит, что девочку никогда не била. Саму школьницу еще не допрашивали. Судья Нурлан Бисени назначил ей адвоката, а допрашивать ее будут только в присутствии представителя школы. Суд идет.