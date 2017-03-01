После аварии с 8-летней школьницей облсуд обязал ЖКХ поставить дорожные знаки

На дороге не было предупреждающих знаков, ребёнок побежал вне пешеходного перехода. Но виноват водитель, решил облсуд.

8-летняя девочка вышла от окулиста, из поликлиники на ул. Маресьева и стала перебегать дорогу. Водитель «Датсуна» вырулил вправо, но задел ребенка зеркалом. Девочка получила сотрясение мозга.

Эксперт установил, что водитель технически не мог избежать аварии, ехал он со скоростью 30 км в час. На этом участке разрешалось ехать со скоростью не более 60 км в час. На дороге не было знаков, девочка выбежала неожиданно на проезжую часть вне пешеходного перехода перед машиной. Авто уже пересекло линию движения пешехода, поэтому девочка ударилась о боковое зеркало. Суд посчитал, что все равно водитель был недостаточно внимателен и ехал недостаточно медленно, чтобы предотвратить аварию. В итоге водителя Самата Мурашева лишили водительских прав на 1 год. Водитель подал жалобу в облсуд. Апелляционная коллегия оставила решение в силе. При этом судья Жапаров отметил, что заключение эксперта не является обязательным для суда. В постановлении судья отметил, что Самат Мурашев сам отец и должен знать, как непредсказуемо могут себя вести дети.

Суд обязал ЖКХ и местную полицию установить дорожные знаки «Осторожно, дети», «Ограничение скорости до 20 км/час» в местах, где находятся учреждения с высокой посещаемостью. Одно из таких мест – поликлиника №1 на ул. Маресьева, где и произошла авария.

Водитель Самат Мурашев планирует обратиться в генпрокуратуру.

- Зачем нужно назначать судмедэкспертизу, тратить на нее деньги и время, если она для суда необязательна, - говорит Самат Мурашев, - получается, если пешеход ребенок, он может, где хочет перебегать улицу, виноват все равно будет водитель. Тогда зачем вообще нужен суд. Сразу на месте пусть права забирают. Никто не задался вопросом, почему маленький ребенок один на улице ходит. Моя работа была связана с вождением. Теперь я остался без работы. В 54 года трудно куда-либо устроится. Еще и родители девочки подают на меня в гражданский суд, будут требовать возместить моральный ущерб.