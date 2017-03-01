За видео интима с официанткой у бизнесмена забрали джип и 5 миллионов

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За видео интима с официанткой у бизнесмена забрали джип и 5 миллионов

Девушка заманила его на квартиру для интимных утех. Потом его заставили написать признание в изнасиловании. Бизнесмен отдал внедорожник и деньги, чтобы от него отстали.

К владельцу кафе «Амазония» обратился незнакомец и потребовал, чтобы тот платил «братьям-мусульманам» за то, что живет на их земле. Предприниматель написал заявление о вымогательстве в полицию, дело возбудили, но потом прекратили. Подозреваемый заявил, что бизнесмен его не так понял. После этого наезд на предпринимателя усилился. Клиент в его кафе подбросил в тарелку супа майского жука, сфотографировал и обратился в СЭС, чтобы натравить на него проверяющих. Еще через время на машине бизнесмена порезали шины, а под авто его супруги подсунули муляж бомбы с запиской, что это последнее предупреждение, и потребовали 50 тысяч долларов.

Примерно в это же время жертвой этих преступников стал еще один актюбинский бизнесмен. Официантка дала ему понять, что не против интимной встречи с ним. По версии следствия, бизнесмен встретился с девушкой на квартире на улице Кошевого. По версии следствия, после интимных утех в квартиру ворвались сообщники официантки. Они избили бизнесмена, удерживали его в квартире и требовали 100 тысяч долларов. Пугали, что общение с девушкой сняли на видео и опубликуют в Интернете, заставили написать долговую расписку и признание в изнасиловании. Мужчина отдал им свой внедорожник и 5 миллионов тенге.

На преступников вышли во время продажи джипа предпринимателя. Следствие считает, что идея вымогать деньги у бизнесменов пришла в голову актюбинцу Аманжолу Исмагилову. К делу он привлек других своих знакомых, в том числе 23-летнюю официантку.

Сейчас за вымогательство, незаконное лишение свободы судят четверых жителей области: Аманжола Исмагилова, Асхата Кереева, Дамира Нагиева, Галину Шмыкову.

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