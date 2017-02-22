В Актобе во дворе школы №9 обнаружили тело женщины

На фото: По сообщениям очевидцев, женщина упала во дворе школы.|| Фото автора.

22 февраля на заднем дворе 9-й школы нашли труп женщины. По словам очевидцев, женщине было примерно 36 лет, работала кассиром на АЗС «Гелиос». В конце рабочего дня она почувствовала себя плохо и пошла в клинику «Шипагер». Когда шла мимо школы, женщина упала.

Приехавшие на место происшествия корреспонденты «увидели следы крови возле забора школы. Очевидцы сообщили, что одна девушка держала на руках другую, у нее из носа и горла шла кровь

Вызвали скорую и медработника 9-й школы. Прибывшие медики скорой зафиксировали смерть девушки. Причина неизвестна.