Актюбинскую лису обещают привить и выпустить в природу

В парке Первого президента актюбинцы видят лису, её фото разошлись в соцсетях. Если её поймают, сделают прививку и выпустят за городом.
В Актобе появилась новая достопримечательность: лиса в парке. Предположительно она поселилась там в декабре, но некоторые утверждают, что видели ее еще летом. В Сети прошла новость, что лису собираются усыпить. Зоозащитники написали обращение к акиму города с просьбой пересмотреть решение.
Как выяснил «Д» убивать ее не будут.
– Лису поймают и выпустят на свободу в охотничьих угодьях, – сказал ведущий специалист отдела животного мира и охотхозяйства Ринат Кенжибаев. – Там больше воды и выживаемость выше. В 2016 году сокол залетел на завод, его поймали и выпустили на Актюбинском море.
В отделе ветеринарии сообщили, что лисе сделают прививку от бешенства.
– Если ее поймают, то привьют от бешенства и выпустят на свободу за городом, – сообщил глава отдела ветеринарии Усен Танирбергенов.
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