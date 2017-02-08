Чем нам грозит изменение Конституции?

В конце января на всенародное обсуждение вынесли законопроект «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК». Проект будут обсуждать до 26 февраля.

В 26-й статье Конституции «Граждане РК могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество» слово «граждане» предлагают заменить словом «каждый». И после поправок этот пункт должен гласить так: «Каждый может иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество». Эксперты опасаются, что слово «каждый» дает возможность иностранцам владеть казахстанской землей.

Пресс-служба сената опубликовала комментарий депутата Серика Акылбая.

– Под «каждым» подразумеваются граждане Казахстана, иностранные граждане и лица без гражданства. Почему мы не должны обеспечить сохранность имущества нерезидента республики или лица без гражданства? Например, у него автомобиль, у него одежда, компьютер. Это считается имуществом, – заявил депутат. – Сельхозземли иностранцу продаваться не будут. Земля, реки, природные ресурсы не являются имуществом, они особый статус имеют, – сказал сенатор.

Не все депутаты солидарны с ним. Мухтар Тайжан в Facebook отметил, что 26-ю статью Конституции нужно оставить без изменений, так как поправки вызывают сомнения.

– Надо бы помнить, что Конституция Казахстана не Устав ООН, и «каждому», кто не является гражданином Казахстана, дано только погостить, а не хозяйничать у нас, – написал президенту профессор Нугман Аралбай (сообщает matrica.kz). – Попробуйте представить обеспечение целостности, неприкосновенности нашего имущества, разрешая раскупать их «каждому» прохожему.

– После прошлогодних земельных митингов возник вопрос: имеют ли иностранцы право владеть собственностью в РК? Этот вопрос открывает нишу, что земля может стать предметом торга и владения иностранцами, – рассуждает Айдос Сарым.

Известный адвокат Джохар Утебеков считает, что тут дело не в мифической «продаже земли иностранцам».

– Идет посыл иностранным инвесторам: случись что, пересмотра контрактов не будет. А еще, на «этот случай», некоторым нашим согражданам нужны гарантии сохранения нажитого, – предполагает Утебеков.