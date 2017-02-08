В Актобе подняли оплату за детские сады из-за цен на продукты

На фото: В приказах горОО и в детсадах было указано, что цены поднимаются с января. Потом решение изменили. По 500 тенге надо платить с февраля.

В месяц пребывание ребёнка в детском саду обойдётся родителям в 10 тысяч тенге. В горОО это объяснили подорожанием продуктов питания.

В детских садах о повышении цен узнали в конце прошлой недели. Родителям объявили, что оплата 500 тенге действует с января, необходимо сделать доплату. Читатели обратились в «Диапазон».

– Стоимость питания в детских садах меняется с 1 февраля. До этого в садиках, где дети находятся по 10,5 часа, оплата была 400 тенге в день, теперь 500 тенге, – разъяснила руководитель отдела городского научно-методического центра Гульнара Шалабаева. – Связано подорожание с ростом цен на продукты питания. Мы основывались на данных управления статистики. Постановление акимата города о повышении родительских взносов вышло 26 декабря 2016 года, 30 января горОО издал свой приказ. В нем говорится, что 500 тенге за садик родителям надо платить с 1 января. Дело в том, что постановление акимата в органах юстиции зарегистрировали только в конце января. Мы свой приказ издавали после этого. Но поскольку месяц уже прошел, решено оплату 500 тенге взимать с 1 февраля. Во всех садиках провели собрания, родителям все объяснили.