Майор преследовал сбежавших зэков на крыше «Тойоты»

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Майор преследовал сбежавших зэков на крыше «Тойоты»

На фото: Полицейский обморозил уши и руки. Вчера ему сняли повязки. Раны заживают, говорят врачи. || Фото Владимира ЗОБЕНКО


На фото: 31 января. Ж/д больница в Актобе. «Я выполнял свой долг. Думал не о себе, а о спокойствии мирных граждан», – говорит Нуржан Жидеханов.

С оперативником на крыше машина ехала от 41-го разъезда до Заречного. Только там, на ул. Попова удалось задержать беглецов. Нуржан Жидеханов обморозил уши и обе руки. Его представили к награде.

23 января из колонии-поселения в промзоне Актобе сбежали двое заключенных, они пошли в поликлинику и не вернулись. Их искали неделю и обнаружили ночью 30 января на 41-м разъезде. На след вышли по оперданным. На место выехали начальник оперотдела КА 168/3 Нуржан Жидеханов и его коллега.

– Мы увидели, как осужденные садились в такси. Я показал служебное удостоверение, потребовал выйти, осужденные не подчинились. Попытался открыть дверь – ее закрыли изнутри, мне защемили руку, – рассказывает Нуржан Жидеханов. – Я смог ее вытащить, запрыгнул на крышу, машина поехала. На стук по крыше водитель не реагировал, жал на газ, скорость была большая. С двух сторон на крыше были опоры, я лежал и держался за них. Ехал так до хромтауской трассы. Там по пути попалась «Скорая», водитель сбавил скорость, и я смог сойти с машины. К этому времени подоспели другие полицейские, осужденных задержали.

Нуржана доставили в железнодорожную больницу. По словам завотделением травматологии больницы Оскара Фаткулина, у полицейского обморожение ушей и кистей обеих рук.

– Ни о какой ампутации, как сообщали СМИ, речи нет. Обморожение поверхностное. Состояние больного стабильное, он может лечиться амбулаторно, – сообщил он «Диапазону».

Департамент УИС представил Нуржана Жидеханова к награде.

– Его ждет и материальное поощрение. Нуржан работает начальником оперативной службы, в органах с 2005 года. Есть семья, 2 детей, – сказали в ДУИС.

Как удалось выяснить, один из сбежавших заключенных сидел за кражу, второй – за избиение человека со смертельным исходом. На беглецов возбудили дело.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя zhuzhik
zhuzhik
Чудак человек! Зачем? Ограничил злоумышленников? Нет! Зачем рисковал здоровьем? Жизнью? Отец двух детей! Задержал? Нет! Какова необходимость случившегося? Ну дадут им большие сроки за причинение вреда здоровью, ему то что с этого? Кому нужен этот подвиг? О детях бы думал лучше!
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03.02.2017, 03:53
фото пользователя Красава
Красава
Это и отличает вас. Вы уехали, а он здесь. Так сказать Павлик Морозов. fellow Хотя это сейчас не модно.
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03.02.2017, 08:05
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