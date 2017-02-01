Майор преследовал сбежавших зэков на крыше «Тойоты»

На фото: Полицейский обморозил уши и руки. Вчера ему сняли повязки. Раны заживают, говорят врачи. || Фото Владимира ЗОБЕНКО





На фото: 31 января. Ж/д больница в Актобе. «Я выполнял свой долг. Думал не о себе, а о спокойствии мирных граждан», – говорит Нуржан Жидеханов.

С оперативником на крыше машина ехала от 41-го разъезда до Заречного. Только там, на ул. Попова удалось задержать беглецов. Нуржан Жидеханов обморозил уши и обе руки. Его представили к награде.

23 января из колонии-поселения в промзоне Актобе сбежали двое заключенных, они пошли в поликлинику и не вернулись. Их искали неделю и обнаружили ночью 30 января на 41-м разъезде. На след вышли по оперданным. На место выехали начальник оперотдела КА 168/3 Нуржан Жидеханов и его коллега.

– Мы увидели, как осужденные садились в такси. Я показал служебное удостоверение, потребовал выйти, осужденные не подчинились. Попытался открыть дверь – ее закрыли изнутри, мне защемили руку, – рассказывает Нуржан Жидеханов. – Я смог ее вытащить, запрыгнул на крышу, машина поехала. На стук по крыше водитель не реагировал, жал на газ, скорость была большая. С двух сторон на крыше были опоры, я лежал и держался за них. Ехал так до хромтауской трассы. Там по пути попалась «Скорая», водитель сбавил скорость, и я смог сойти с машины. К этому времени подоспели другие полицейские, осужденных задержали.

Нуржана доставили в железнодорожную больницу. По словам завотделением травматологии больницы Оскара Фаткулина, у полицейского обморожение ушей и кистей обеих рук.

– Ни о какой ампутации, как сообщали СМИ, речи нет. Обморожение поверхностное. Состояние больного стабильное, он может лечиться амбулаторно, – сообщил он «Диапазону».

Департамент УИС представил Нуржана Жидеханова к награде.

– Его ждет и материальное поощрение. Нуржан работает начальником оперативной службы, в органах с 2005 года. Есть семья, 2 детей, – сказали в ДУИС.

Как удалось выяснить, один из сбежавших заключенных сидел за кражу, второй – за избиение человека со смертельным исходом. На беглецов возбудили дело.