Экс-аким Актобе попался на взятке в 16 000 000 тенге

Антикоррупционная служба сообщила о задержании госаудиторов Счётного комитета, а также руководителей «Казахавтодора», в том числе и областных филиалов. Среди задержанных фигурирует Серикжан Мукашев, возглавлявший Актобе в середине нулевых.»

По информации финпола, задержали главных госаудиторов Счетного комитета, которые контролируют исполнение республиканского бюджета. Копобаева и Жангирбаева подозревают в получении взяток в крупном размере. За дачу взятки задержаны гендиректор Мукашев, его заместитель Шамишев, главный бухгалтер Курганова Ш., руководители отделов Елемесов Б., Ажигулов К., а также руководители областных филиалов «Казах­автодора».

– Должностные лица при проведении плановой проверки получили часть взятки в сумме 16 миллионов тенге от генерального директора РГП на ПХВ «Казахавтодор» Мукашева и его заместителя Шамишева за неотражение в аудиторском отчете выявленных нарушений нецелевого использования бюджетных средств, – говорится в сообщении ведомства.

По этой схеме действовали все руководители областных филиалов «Казахавтодора», которые собирали взятки для государственных аудиторов. Всех взяткополучателей и взяткодателей водворили в ИВС Астаны.

52-летний глава «Казахавтодора» Серикжан Мукашев актюбинец, карьеру начал в Актобе следователем в транспорт­ной прокуратуре, потом был президентом облгаза, облтрансгаза и АО «Актурбо». В 36 лет стал заместителем акима Актюбинской области. В 2004 году Мукашев пробился в администрацию президента РК, став госинспектором управления по кадровой политике. В том же году в июле Серикжан Мукашев стал акимом Актобе. Однако управлял городом недолго – до марта 2005 года, поскольку его назначили заместителем акима области Сагиндикова. На этой высокой должности Мукашев продержался до июня 2007 года. В 2007 году его избрали депутатом мажилиса. В качестве народного избранника Мукашев «отличился» в 2009 году: «Эйр Астана» обвинила его в оскорблении стюардессы во время полета из Актобе в Алматы. Когда стюардесса попросила его пристегнуться и поднять спинку кресла, он устроил скандал с нецензурной бранью.

По информации azattyq.org, после того как Аслан Мусин стал акимом Атырауской области, прокурор Актюбинской области Асет Адилхан заявил, что два заместителя акима области – Серикжан Мукашев и Амангельды Есергепов – и еще несколько начальников управлений допустили грубые нарушения в деле приватизации и госзакупок. Газета «Жас Алаш», ссылаясь на информацию прокурора области, писала: «Главный «тендерщик» команды Мусина Серикжан Мукашев избежал ответственности, уехав с семьей за границу».

В 2014 году Мукашев стал гендиректором «Казахавтодора». Жалобы на работу дорожников бесконечны. К примеру, в 2015 году в Алматинской области сняли видео, как укладывали асфальт во время длительного дождя. А летом 2016 года глава Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев возмутился, что дорогу Актобе–Атырау в районе Кандыагаша ремонтируют, не соблюдая технологию. На ремонт дорог в Актюбинском регионе было выделено более 7 млрд тенге.