Экс-аким Актобе попался на взятке в 16 000 000 тенге

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Экс-аким Актобе попался на взятке в 16 000 000 тенге

Антикоррупционная служба сообщила о задержании госаудиторов Счётного комитета, а также руководителей «Казахавтодора», в том числе и областных филиалов. Среди задержанных фигурирует Серикжан Мукашев, возглавлявший Актобе в середине нулевых.»

По информации финпола, задержали главных госаудиторов Счетного комитета, которые контролируют исполнение республиканского бюджета. Копобаева и Жангирбаева подозревают в получении взяток в крупном размере. За дачу взятки задержаны гендиректор Мукашев, его заместитель Шамишев, главный бухгалтер Курганова Ш., руководители отделов Елемесов Б., Ажигулов К., а также руководители областных филиалов «Казах­автодора».

– Должностные лица при проведении плановой проверки получили часть взятки в сумме 16 миллионов тенге от генерального директора РГП на ПХВ «Казахавтодор» Мукашева и его заместителя Шамишева за неотражение в аудиторском отчете выявленных нарушений нецелевого использования бюджетных средств, – говорится в сообщении ведомства.

По этой схеме действовали все руководители областных филиалов «Казахавтодора», которые собирали взятки для государственных аудиторов. Всех взяткополучателей и взяткодателей водворили в ИВС Астаны.

52-летний глава «Казахавтодора» Серикжан Мукашев актюбинец, карьеру начал в Актобе следователем в транспорт­ной прокуратуре, потом был президентом облгаза, облтрансгаза и АО «Актурбо». В 36 лет стал заместителем акима Актюбинской области. В 2004 году Мукашев пробился в администрацию президента РК, став госинспектором управления по кадровой политике. В том же году в июле Серикжан Мукашев стал акимом Актобе. Однако управлял городом недолго – до марта 2005 года, поскольку его назначили заместителем акима области Сагиндикова. На этой высокой должности Мукашев продержался до июня 2007 года. В 2007 году его избрали депутатом мажилиса. В качестве народного избранника Мукашев «отличился» в 2009 году: «Эйр Астана» обвинила его в оскорблении стюардессы во время полета из Актобе в Алматы. Когда стюардесса попросила его пристегнуться и поднять спинку кресла, он устроил скандал с нецензурной бранью.

По информации azattyq.org, после того как Аслан Мусин стал акимом Атырауской области, прокурор Актюбинской области Асет Адилхан заявил, что два заместителя акима области – Серикжан Мукашев и Амангельды Есергепов – и еще несколько начальников управлений допустили грубые нарушения в деле приватизации и госзакупок. Газета «Жас Алаш», ссылаясь на информацию прокурора области, писала: «Главный «тендерщик» команды Мусина Серикжан Мукашев избежал ответственности, уехав с семьей за границу».

В 2014 году Мукашев стал гендиректором «Казахавтодора». Жалобы на работу дорожников бесконечны. К примеру, в 2015 году в Алматинской области сняли видео, как укладывали асфальт во время длительного дождя. А летом 2016 года глава Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев возмутился, что дорогу Актобе–Атырау в районе Кандыагаша ремонтируют, не соблюдая технологию. На ремонт дорог в Актюбинском регионе было выделено более 7 млрд тенге.

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Все комментарии (10):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
лес рубят щепки летятam
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22.12.2016, 09:05
фото пользователя logovaldis
logovaldis
А все-то думали почему трассы зимой не чистили нормально?А "оно вон он чо, Михалыч!" crying
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22.12.2016, 09:37
фото пользователя Малинка
Малинка
Ой как будто этого Мукашева в первый раз увидели.
Они живут в таких коттеджах,ездят на крутых машинах,их дети и жены тоже пешком не ходят.Почему нет контроля фактического места проживания?А то в декларациях эти люди показывают копейки,а фактически миллиардеры.
Картинка со словами не сходится.
Конечно люди не верят словам и обещаниям.
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22.12.2016, 09:55
фото пользователя pcproman
pcproman
Главные мусора и их замы арестованы, акимат взяточники #1, спецназ крышует бородачей, даже в КНБ различные истории происходят. Зашибись. И кто мы после этого? - Бандитское государство. Куда не плюнь, везде кто-нибудь украл, откатил, нае...ал. Мозгов не хватает на иные подвиги. Их и ловят и ловят, а они даже не боятся, только больше их становится.
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22.12.2016, 10:14
фото пользователя Малинка
Малинка
Действительно,если раньше самый лютый вор был карманником,домушником,с татуировками,с золотыми зубами,криминальным короче.
Сейчас же воры это элита,имеющая неприкосновенности и кучу адвокатов и масштабы крупные.Наряды изменились,костюмы от лучших домов лондона,дорогой парфюм.
И теперь непонятно какие воры страшней.
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22.12.2016, 10:34
фото пользователя Интернат Иванов
Интернат Иванов
Ух тыж... Вот он где оказался....
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22.12.2016, 15:19
фото пользователя sulizok
sulizok
Это система в государстве.Все мы помним об откатах за снос хибар в конце улицы Молдагуловой.И за проект стройки кольца у путепровода.Но,нет же,это гов..ка послали на повышение.Вернее купил должность за подобные откаты во время правления городом.Мне стыдно,что жил в Актобе в это время.Все руководители области по уши в криминале,но упорно власть не замечает. Хотелось бы надеяться,что его посадят надолго и по такой статье,на которую амнистия не распространяется.А как еще??
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22.12.2016, 15:59
фото пользователя Chittos
Chittos
Поговаривали, что в середине девяностых (до "Облгаза") этот господин работая в прокуратуре попался на взятке, но "не получилось" доказать его вину ввиду его хитроумности, но сколь верёвочке не виться...
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22.12.2016, 20:21
фото пользователя ферзя
ферзя
Особо не удивляет, но достает что человек столько натворил и даже смылся от преследования с семьей за границу. Разваливая до этого все и вся. Согласно описанному по нему тюрьма уже давно плачет. А он снова у власти. Где бы он не разваливал работу ему фортило на должности За счет кого? - мне больше бы хотелось знать. Таких как Мукашев полно - но кто их умело пропихивает во власть.  Выйдет ли наружу эта гангрена порождающая раковые опухали. Ну как тут террористам было не чувствовать себя вольготно, нагло и самоуверенно.  
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22.12.2016, 20:29
фото пользователя Chittos
Chittos
Вы правильно подметили, где бы не работал, всё разваливал своим непомерным аппетитом.
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22.12.2016, 20:32
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