Бывшего замглавы Актюбинского ДВД отправили под арест

На фото: Аханов просил суд взять его под домашний арест, так как у него возникли проблемы со здоровьем – немеют руки, болит сердце.

Высокопоставленного полицейского в МВД Рахата Аханова задержали в Астане и доставили в Актобе. Суд отправил его под арест на 2 месяца, сообщает «Диапазон».

В ночь с 18 на 19 декабря КНБ и антикоррупционная служба задержали в Астане бывшего заместителя главы Актюбинского ДВД Рахата Аханова. Его доставили в Актобе на допрос. По данным следствия, экс-заместитель главы ДВД Рахат Аханов с 2014 по 2016 год ради личной выгоды вступил в сговор с людьми, которые воровали и перевозили нефть и нефтепродукты. Аханов получил от них деньги, а взамен со стороны ДВД обеспечивал «крышу» криминальному бизнесу.

На суде прокурор просил суд отправить Аханова в изолятор на 2 месяца в виде меры пресечения. По мнению гособвинителя, экс-глава ДВД может помешать следствию или скрыться.

– Я всю жизнь ношу погоны и поэтому понимаю, что мешать следствию недопустимо, – уверяет Рахат Аханов. – К тому же я сам намеревался приехать в Актобе, я сюда звонил, разговаривал с работниками, чтобы меня поскорее допросили. И для этого руководство дало мне месяц. Мне сказали: «На тебя там есть какие-то подозрения, реши все вопросы». Я хотел после праздника приехать, чтобы меня допросили.

В итоге бывшему замглавы ДВД Аханову избрали меру пресечения в виде 2 месяцев содержания под стражей.

Рахат Аханов с 2011 по июнь 2016 г. занимал должность замначальника актюбинского ДВД. Он курировал вопросы по борьбе с терроризмом. После теракта в Актобе Аханов потерял свою должность. Его зачислили в резерв, а через некоторое время Аханов занял должность в криминальной полиции в МВД.

Напомним, 7 декабря КНБ провел спецоперацию по пресечению дея­тельности группировок, занимающихся хищением и незаконным оборотом нефти. По данным следствия, криминальным бизнесом заправлял инвалид-колясочник, глава ОПГ «Четыре брата» Еркин Избасар.