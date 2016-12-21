Бывшего замглавы Актюбинского ДВД отправили под арест

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Бывшего замглавы Актюбинского ДВД отправили под арест

На фото: Аханов просил суд взять его под домашний арест, так как у него возникли проблемы со здоровьем – немеют руки, болит сердце.

Высокопоставленного полицейского в МВД Рахата Аханова задержали в Астане и доставили в Актобе. Суд отправил его под арест на 2 месяца, сообщает «Диапазон».

В ночь с 18 на 19 декабря КНБ и антикоррупционная служба задержали в Астане бывшего заместителя главы Актюбинского ДВД Рахата Аханова. Его доставили в Актобе на допрос. По данным следствия, экс-заместитель главы ДВД Рахат Аханов с 2014 по 2016 год ради личной выгоды вступил в сговор с людьми, которые воровали и перевозили нефть и нефтепродукты. Аханов получил от них деньги, а взамен со стороны ДВД обеспечивал «крышу» криминальному бизнесу.

На суде прокурор просил суд отправить Аханова в изолятор на 2 месяца в виде меры пресечения. По мнению гособвинителя, экс-глава ДВД может помешать следствию или скрыться.

– Я всю жизнь ношу погоны и поэтому понимаю, что мешать следствию недопустимо, – уверяет Рахат Аханов. – К тому же я сам намеревался приехать в Актобе, я сюда звонил, разговаривал с работниками, чтобы меня поскорее допросили. И для этого руководство дало мне месяц. Мне сказали: «На тебя там есть какие-то подозрения, реши все вопросы». Я хотел после праздника приехать, чтобы меня допросили.

В итоге бывшему замглавы ДВД Аханову избрали меру пресечения в виде 2 месяцев содержания под стражей.

Рахат Аханов с 2011 по июнь 2016 г. занимал должность замначальника актюбинского ДВД. Он курировал вопросы по борьбе с терроризмом. После теракта в Актобе Аханов потерял свою должность. Его зачислили в резерв, а через некоторое время Аханов занял должность в криминальной полиции в МВД.

Напомним, 7 декабря КНБ провел спецоперацию по пресечению дея­тельности группировок, занимающихся хищением и незаконным оборотом нефти. По данным следствия, криминальным бизнесом заправлял инвалид-колясочник, глава ОПГ «Четыре брата» Еркин Избасар.

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Все комментарии (7):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
в любом случае также,как опера с наркобизнесом, убоп, с терроизмом и т.п отделы будут в связях с криминальным миром, вопрос почему с 2014 года не прикрыли его,а дали дорости до управления в Астане? странно, идет какая зачистка, пока непонятная но ощущение такое, что сливают все и всех. От акимов до депутатов.
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22.12.2016, 09:11
фото пользователя logovaldis
logovaldis
Может передел какой-то начался?
А вот то, что у них всех начинаются проблемы со здоровьем, как их ловят - это прям тенденция какая-то!!!))) Пока "воруют" - все здоровые, а как поймали - так "болеет и сирота" lol
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22.12.2016, 09:34
фото пользователя Малинка
Малинка
Я всю жизнь ношу погоны и поэтому понимаю, что мешать следствию недопустимо
Недопустимо ,что такие носят всю жизнь погоны.Вот значит и увидели чем занимаются силовики.О каком реагировании или расследованиях дел можно говорить,у них руки не освобождаются от личных обогащений.
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22.12.2016, 09:46
фото пользователя ферзя
ферзя
Знал этого офицера заочно, потому не могу сказать какой это человек и как служил. Только констатировал резкий рост в определенный период. Но в наше время этому удивляться не приходится. Хочется верить что следствие докажет или разобьет свои обвинения но справедливо. Я часто встречал охоту на ведьм. Надеюсь в этот раз все как правильно. Меня возмущает другое. Если человека посчитали не достойным руководить областными подразделениями, как ему доверили Республиканские. Эти наказания в виде рокировки, уже стали привычными. Будет ли необходимость его протекторам доказывать что они не ошиблись, оказывая такое доверие от имени министра президента и народа. И если докажут его вину, ответит ли кто за это? 
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22.12.2016, 11:13
фото пользователя Малинка
Малинка
Как это докажут,что он вступил в сговор?Он же договор не подписал.
Наверно только на показания свидетелей и самих обвиняемых строится обвинение.
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22.12.2016, 17:05
фото пользователя ферзя
ферзя
Я конечно не знаю как в этот раз. но обычно органы безопасности, не рубят с плеча а тщательно годами ведут разработку. На одних показаниях террористов, арестовывать лицо такого ранга, маловероятно. Я думаю что даже сейчас его еще не со всем ознакомили. И не мало важно, что он профессионал наверняка и показывать продажное лицо всем не будет, поэтому его вряд ли знали простые члены группировок. Еще на задержании командира спецназа было понятно что он просто пешка. Сопровождение грузов это время Даже отсутствие рядового постового, на рабочем месте это сигнал на поиск. А он далековато от города уехал. Кто то должен был санкционировать и прикрывать такое отсутствие. 
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22.12.2016, 20:40
фото пользователя ферзя
ферзя
Думаю что он тоже винтик, большого механизма. Движок должен быть намного выше. Надеюсь когда нибудь узнаем, что за все этим стоит на вершине, где четырем братьям и этому полковнику за столом отводится лишь роль официанта а то и посудомойки. 
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22.12.2016, 20:46
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