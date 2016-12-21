Из-за сгоревшего айфона актюбинка получила ожоги лица и тела

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Из-за сгоревшего айфона актюбинка получила ожоги лица и тела

На фото: Ардак показывает, как обгорело ее тело. Лицо девушка попросила не снимать, оно тоже обожжено. || Фото автора

28-летнюю Ардак Орынбасарову доставили в БСМП 18 декабря ночью. У неё обожжены лицо, руки, ноги и спина. Айфон девушки загорелся, когда она спала. «Если б я не проснулась, могла бы и погибнуть», – говорит она.

Ардак Орынбасарова сутки пролежала в реанимации, 19 декабря ее перевели в отделение травматологии.

– Со дня пожара я не сплю. Беспокоят боли, к тому же, как только выключают свет, мне видится пожар. Говорить мне сложно, я надышалась дыма, – рассказывает Ардак. В воскресенье ночью «Скорая» привезла ее больницу из коттеджа в Батысе-2.

– Все произошло около 3 ночи, – продолжает девушка. – Перед сном я поставила на зарядку айфон, положила рядом на кровати, она у меня дву­спальная. Наутро я должна была рано встать, а будильник на мобильнике. Среди ночи меня будто кто-то толкнул, я проснулась. Смотрю – вторая половина кровати горит, комната в дыму. Я пыталась кричать, звать на помощь, а голоса нет, потому что надышалась дыма. С 1-го этажа прибежал отец, но он не сразу смог открыть дверь, она захлопнулась. Меня вывели на улицу, я сама позвонила на 102. Сгорели комната, айфон, кровать, норковая шуба, ноутбук. Я до сих пор не могу прийти в себя. «Айфон 5S» я покупала в апреле 2015 года в салоне Vokk по ул. Бр.Жубановых в районе хлебокомбината. 60 тысяч собирала 3 месяца, остальные 60 тысяч оформила в кредит. Я работаю в фитнес-центре, в соцсети руковожу группой «Луч надежды», занимаюсь благотворительностью. Мы организуем турниры по мини-футболу, на вырученные деньги оказываем помощь дому престарелых, детям из Жайсанского интерната, детского дома и Дома мамы. Мне постоянно надо быть на связи, нужны качественные фото, поэтому я и решила купить айфон. Искала со значком безопасности, а оказалось, это только реклама. Никакой безопасности нам не гарантируют. Причем телефон я покупала не с рук, не на барахолке, а в салоне сотовой связи.

Ардак намерена после лечения предъявить салону претензии.

– 120 тысяч тенге я отдала за айфон, сгорели шуба, кровать, ноутбук, 20 дней, как минимум, придется пролежать в больнице и неизвестно, как заживут ожоги, возможно, понадобится пластика. Каждый день на 6 тысяч тенге я покупаю мази. Работать в ближайшее время не смогу. Кто-то за это ответит? Да, я рада, что вообще осталась жива, что не сгорела вовсе, но я потерпела ущерб, и немалый. У моего знакомого «Айфон 5S» сгорел на его глазах. Он не предъявлял никому претензий, купил новый. А я думаю, нам, пострадавшим, надо объединяться и вместе защищать свои права.

По словам врача БСМП Нурлана Абишева, у Ардак обожжено 30% тела, ожоги 2-3 степени, кроме этого отравление угарным газом. Мазь дермазин от ожогов в список бесплатных препаратов не входит, поэтому Ардак приходится покупать ее самой.

– Это первая пациентка, которая поступила к нам после взрыва телефона, – добавил врач. – Мы предупреждаем всех знакомых, чтобы были с ними осторожнее.

«Диапазон» связался и с салоном сотовой связи Vokk.

– Мы готовы разобраться в ситуации. Важно уточнить при каких обстоятельствах загорелся айфон. Был ли он в ремонте, оригинальной ли зарядкой пользовались, в какое время суток его заряжали. Делать это ночью не рекомендуется. После 100%-ной зарядки идет сверхзарядка, а это может привести к вздуванию батарейки. Это происходило с «Самсунгами» и другими телефонами. Происходит такое и при пользовании не оригинальной зарядкой, – сообщил администратор по имени Сергей, уточнив, как найти пострадавшую и ее родных.

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Все комментарии (11):
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фото пользователя Красава
Красава
Слов нет. В обе стороны.
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22.12.2016, 08:09
фото пользователя Малинка
Малинка
VoKK возле хлебокомбината торгует чем попало,я три раза покупала у них зарядки,они все через месяц примерно переставали работать.Ходила к хозяину,просила сертификат качества и соответствия,на что он сказал что у него нет.Так как товар без документиков.
В бизнес центре купила,до сих пор работает.Больше не пойду в этот VoKK.
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22.12.2016, 09:42
фото пользователя Твист.
Твист.
Всегда говорил, что айпонт это хрень. Девушке желаю скорейшего выздоровления.

П.С. "После 100%-ной зарядки идет сверхзарядка, а это может привести к вздуванию батарейки."

Это ложь. Заряженный аккумулятор ток не потребляет.
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22.12.2016, 09:58
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
правильно, контроллеры отключают, но если они исправные. А как они ведут себя с некачественными зарядками никому не известно. Я прикупил себе дополнительную зарядку, там же вместе с телефоном в магазине, так она на 8А оказалась, при родной на 1А
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22.12.2016, 10:13
фото пользователя Твист.
Твист.
"так она на 8А оказалась"

Это ей можно автомобильный аккумулятор заряжать wink Скорее всего неправильные данные на ней написаны
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22.12.2016, 10:27
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
ХЗ, может быть - немного затертые буквы. Но смарт грелся не слабо. Выкинул и теперь от компа заряжаю
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22.12.2016, 10:34
фото пользователя Красава
Красава
Чувствую энергетика, с праздником Твист. )))
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22.12.2016, 11:03
фото пользователя Интернат Иванов
Интернат Иванов
У меня зарядный адаптер взрывался от 5S. Не знаю это оригинальный был из коробки, или резервный левый возле нурдаулета купленный. Они внешне совершенно одинаковые. А может и оригинальный такой же левый.
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22.12.2016, 15:26
фото пользователя Vendetta
Vendetta
сестра в Vokk`е купила новый iPhone 5s - поехала в Китай, и там начались у нее проблемы с связью, в китайском авторизованном сервисе ей сказали - У ВАС ПОДДЕЛЬНЫЙ IPHONE! Получается Vokk продает поддельные телефоны
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22.12.2016, 17:32
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Чувствую, не все понимают суть! У компании Apple в Казахстане НЕТ магазинов и их продукция у нас не продаётся! Покупая айфоны и пр в РК играем в рулетку, ибо при возникновении проблем с устройством в Apple вас непременно пошлют на три буквы. Телефон конечно может быть вполне легальным, но подтвердить место покупки (именно официальный магазин Apple) вы не сможете, купив его даже в крупной сети. Просто задайте вопрос продавцам о тех поддержке Apple и смотрите, как будет меняться их лицо. Про вок вообще молчу.
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22.12.2016, 18:20
фото пользователя requiem
requiem
Насчет вокк. Сколько раз ни покупал, разваливается зарядка у мест крепления провода на 2 половинки. Цену дерут как за оригинал. Все вроде в коррбочке. Но очень слабо верится. Максимум, на месяц- полтора хватает. Устал покупать то блок, то usb.
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22.12.2016, 19:32
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